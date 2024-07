Guterres: Čas je za politični pogum in končanje vojne v Gazi

"Zdaj je čas, da se konča grozljiva vojna v Gazi, najprej s takojšnjo humanitarno prekinitvijo ognja ter takojšnjo in brezpogojno izpustitvijo vseh talcev. Skrajni čas je, da strani pokažeta politični pogum in politično voljo ter končno dosežeta dogovor," je zapisal generalni sekretar ZN Antonio Guterres na družbenem omrežju.

Poleg tega je pozval k podpori in nadaljnjem financiranju Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). "Brez potrebne podpore in financiranja UNRWA bodo palestinski begunci izgubili pomembno pomoč in zadnji žarek upanja na boljšo prihodnost," je zapisal in mednarodno skupnost pozval, naj zaščitijo omenjeno organizacijo.

V izraelskih napadih na jugu Gaze več deset mrtvih

Medtem se tudi danes nadaljujejo izraelski napadi na Gazo. Po navedbah palestinske tiskovne agencije Wafa je v zračnem napadu v kraju Deir el-Balah v osrednjem delu Gaze umrlo najmanj pet ljudi, med njimi dva otroka, več je bilo ranjenih.

Izraelske sile so izvedle tudi zračni napad na hišo v begunskem taborišču Nuseirat, v katerem je bilo ranjenih vsaj deset ljudi, obstreljevale so tudi severni del begunskega taborišča, poroča Wafa.

V izraelskih zračnih napadih na begunsko taborišče v naselju Al Mawasi v bližini mesta Han Junis na jugu Gaze pa je bilo danes ubitih najmanj 71 ljudi, 289 je ranjenih, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje.

Izraelska vojska pa je sporočila, da so bili tarča napada vodje Hamasa. "Vojska je napadla Mohameda Deifa in Rafa Salamo, ki sta dva od pobudnikov pokola 7. oktobra," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po napadu sporočila izraelska vojska. Pri tem ni navedla, ali sta bila v napadu ubita. "Napad je bil izveden na omejenem območju, ki ga upravlja Hamas, kjer so bili po naših informacijah prisotni le Hamasovi teroristi in kjer ni bilo civilistov," so dodali. Toda posnetki s kraja kažejo, da so med ranjenimi tudi številni otroci.