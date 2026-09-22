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Guterres in Trump bosta odprla splošno razpravo voditeljev na ZN

New York, 22. 09. 2026 06.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Zastava ZN pred sedežem organizacije

Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo z nagovorom generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine ZN. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko bo imel slovenski premier Janez Janša govor v četrtek.

Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od danes do 28. septembra, ob robu pa bodo v New Yorku tudi številna dvostranska srečanja ter drugi dogodki.

Kot vedno bo prvi dan najprej na vrsti nagovor generalnega sekretarja Združenih narodov (ZN) Antonia Guterresa, sledil bo predsednik Brazilije Inacio Lula da Silva in nato voditelj države gostiteljice ZN, ameriški predsednik Donald Trump.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Generalni skupščini predseduje nekdanji zunanji minister Bangladeša Halilul Rahman, ki si je za za osrednjo temo enoletnega predsedovanja izbral obnovo zaupanja v ZN in nadaljevanje reform. Letošnje zborovanje voditeljev bo zaznamoval tudi proces izbire novega generalnega sekretarja ZN, saj se Guterresu konec leta izteče mandat.

Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj Palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence.

Medtem ko so ameriške oblasti izdale vizum najvišjim predstavnikom Irana, s katerim so sicer v vojni, ga znova ni dobil palestinski predsednik Mahmud Abas. V New York pa naj bi prišel izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Na čelu slovenske delegacije v New Yorku je premier Janez Janša, ki bo v ZN nastopil v četrtek zvečer po lokalnem času. V delegaciji so še zunanji minister Tone Kajzer, ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj ter minister za zdravje Tadej Ostrc.

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