Guterres in Trump bosta odprla splošno razpravo voditeljev na ZN

Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od danes do 28. septembra, ob robu pa bodo v New Yorku tudi številna dvostranska srečanja ter drugi dogodki.
Kot vedno bo prvi dan najprej na vrsti nagovor generalnega sekretarja Združenih narodov (ZN) Antonia Guterresa, sledil bo predsednik Brazilije Inacio Lula da Silva in nato voditelj države gostiteljice ZN, ameriški predsednik Donald Trump.
Generalni skupščini predseduje nekdanji zunanji minister Bangladeša Halilul Rahman, ki si je za za osrednjo temo enoletnega predsedovanja izbral obnovo zaupanja v ZN in nadaljevanje reform. Letošnje zborovanje voditeljev bo zaznamoval tudi proces izbire novega generalnega sekretarja ZN, saj se Guterresu konec leta izteče mandat.
Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj Palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence.
Medtem ko so ameriške oblasti izdale vizum najvišjim predstavnikom Irana, s katerim so sicer v vojni, ga znova ni dobil palestinski predsednik Mahmud Abas. V New York pa naj bi prišel izraelski premier Benjamin Netanjahu.
Na čelu slovenske delegacije v New Yorku je premier Janez Janša, ki bo v ZN nastopil v četrtek zvečer po lokalnem času. V delegaciji so še zunanji minister Tone Kajzer, ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj ter minister za zdravje Tadej Ostrc.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.