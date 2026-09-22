Guterres in Trump bosta odprla splošno razpravo voditeljev na ZN

Kot vedno bo prvi dan najprej na vrsti nagovor generalnega sekretarja Združenih narodov (ZN) Antonia Guterresa , sledil bo predsednik Brazilije Inacio Lula da Silva in nato voditelj države gostiteljice ZN, ameriški predsednik Donald Trump .

Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od danes do 28. septembra, ob robu pa bodo v New Yorku tudi številna dvostranska srečanja ter drugi dogodki.

Generalni skupščini predseduje nekdanji zunanji minister Bangladeša Halilul Rahman, ki si je za za osrednjo temo enoletnega predsedovanja izbral obnovo zaupanja v ZN in nadaljevanje reform. Letošnje zborovanje voditeljev bo zaznamoval tudi proces izbire novega generalnega sekretarja ZN, saj se Guterresu konec leta izteče mandat.

Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj Palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence.

Medtem ko so ameriške oblasti izdale vizum najvišjim predstavnikom Irana, s katerim so sicer v vojni, ga znova ni dobil palestinski predsednik Mahmud Abas. V New York pa naj bi prišel izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Na čelu slovenske delegacije v New Yorku je premier Janez Janša, ki bo v ZN nastopil v četrtek zvečer po lokalnem času. V delegaciji so še zunanji minister Tone Kajzer, ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj ter minister za zdravje Tadej Ostrc.