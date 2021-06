Guterres obsodil najhujši napad v Burkina Fasu po letu 2015

Po dosedanjih ugotovitvah so oboroženi posamezniki v noči na soboto vdrli v mestece Solhan na severu države in napadli tamkajšnjo postojanko Prostovoljcev za obrambo domovine, civilne obrambne skupine, ki nasprotuje džihadistom in podpira državno vojsko. Zatem naj bi napadli še več domov in tam izvajali "usmrtitve", so povedali neimenovani lokalni viri.

Žrtve so civilisti vseh starosti, tako moški kot ženske in otroci. Napadalci so več hiš tudi zažgali. Prav tako so zažgali tamkajšnjo tržnico. Oblasti so sicer opozorile, da bi se lahko smrtni davek pokola še povečal, saj je bilo na desetine ljudi ranjenih.