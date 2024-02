Guterres: Ofenziva v Rafi 'žebelj v krsto' programov pomoči

Iz urada izraelskega premierja so sporočili, da je vojska vojnemu kabinetu "predstavila načrt za evakuacijo prebivalstva z območij spopadov" v Gazi in "prihodnji operativni načrt". Podrobnosti o poteku evakuacije ob tem niso podali. Ob tem je izraelski vojni kabinet po navedbah časnika Times of Israel tudi odobril način za dostavo humanitarne pomoči na jug Gaze, ki da bo "preprečil plenjenje, do katerega je prišlo na severu (...) in drugih območjih".

V Parizu in Dohi so se medtem konec tedna nadaljevali pogovori o prekinitvi ognja. ZDA so izrazile upanje, da bodo pogajalci v prihodnjih dneh dosegli dokončen dogovor, Netanjahu pa je izjavil, da tudi morebitni dogovor o prekinitvi sovražnosti ofenzive na Rafo ne bo ustavil, temveč zgolj odložil.

Guterres je ponovil svoj poziv k humanitarni prekinitvi ognja ter takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh talcev, ki jih je zajel Hamas. Pri tem je obžaloval, da kljub njegovim nujnim pozivom Varnostnemu svetu ZN, naj sprejme vse ukrepe za "končanje prelivanja krvi v Gazi in prepreči eskalacijo", ta ni ukrepal.

Guterres je danes poudaril, da "nič ne more upravičiti Hamasovega namernega ubijanja, poškodovanja, mučenja in ugrabitve civilistov, uporabe spolnega nasilja ali neselektivnega izstreljevanja raket proti Izraelu". Vendar pa tudi nič ne opravičuje kolektivnega kaznovanja palestinskega ljudstva, je dodal. Prvi mož ZN je ob tem opozoril, da je humanitarna pomoč za ljudi v Gazi še vedno "popolnoma nezadostna".

Palestinski premier Štajeh podal odstop

Palestinski premier Mohamed Štajeh je medtem predsedniku Mahmudu Abasu podal svoj odstop in odstop celotne vlade, so sporočili iz Ramale. Pojasnil je, da so ga k odstopu spodbudili vojna, genocid in stradanje na območju Gaze ter zaostrovanje razmer na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu. Ob tem je opozoril na obstoj prizadevanj, da bi Palestinska uprava postala "upravni in varnostni organ brez političnega vpliva".

"Vidim, da naslednja faza in njeni izzivi zahtevajo nove vladne in politične ureditve, ki bodo upoštevale novo realnost v Gazi in potrebo po palestinsko-palestinskem soglasju, ki bo temeljilo na palestinski enotnosti," je dejal Štajeh in izrazil potrebo po širitvi pristojnosti Palestinske uprave na celotno palestinsko ozemlje.

Štajeh bo sicer začasno vlado vodil do oblikovanja nove, kar pa bi lahko trajalo več tednov ali mesecev.