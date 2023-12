Manj kot dan pred koncem podnebnih pogajanj je Guterres prispel nazaj v Dubaj ter države na posebni novinarski konferenci pozval, da morajo v zadnjih urah konference pokazati prožnost v pogajanjih, ki bi pripeljala k dogovoru o odpravi temeljnega vzroka za podnebno krizo - proizvodnje in porabe fosilnih goriv.

"Smo v tekmi s časom. Zdaj moramo biti ambiciozni," je poudaril pred množico zbranih novinarjev.

Predstavnike držav, ki tečejo zadnji krog pogajanj, je ob tem pozval, naj bodo pri pogovorih pozorni tudi na pomisleke, ki jih izražajo proizvajalci fosilnih goriv.

"Poziv k ukrepanju ne pomeni, da morajo vse države hkrati opustiti fosilna goriva. Pomeni pa, da mora biti globalno postopno opuščanje fosilnih goriv združljivo s ciljem dosega neto ničelnih emisij do leta 2050 in omejitvijo globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija," je opozoril.

Da naj države v zadnjih urah pogajanj opustijo "nepotrebne taktične blokade", pa je na ločeni novinarski konferenci pozval tudi vodja podnebnega programa ZN Simon Stiell.

Kot je pojasnil, so trenutna nesoglasja osredotočena na dve vprašanji - odpravo fosilnih goriv in pospešitev financiranja podnebnih ukrepov s strani bogatih držav za najbolj prizadete države v razvoju.

Med glavnimi nasprotniki dogovora glede fosilnih goriv so Savdska Arabija, Irak in Indija. Kitajska, ki je bila sprva prav tako glasna nasprotnica opuščanja, je medtem obrnila ploščo in je pripravljena na kompromis. Za postopno opuščanje se je včeraj na med pogajanji v Dubaju zavzel tudi podnebni odposlanec ZDA John Kerry.

Današnji dan mineva tudi v pričakovanjih novega osnutka zaključnega dogovora konference. Medtem ko je predsedstvo COP28 v nedeljo napovedovalo, da bo ta objavljena danes v dopoldanskih urah po lokalnem času, se po zadnjih informacijah to še ni zgodilo. Nova časovnica tako ostaja neznanka.

Zadnja petkova različica medtem predvideva več scenarijev odprave fosilnih goriv, najmanj ambiciozna je ta, da se fosilna goriva sploh ne vključi v končni dogovor.