Guterres: Prihaja zima globalnega nezadovoljstva

Ameriški predsednik, ki tradicionalno nastopa takoj za brazilskim predsednikom, bo tako imel govor v sredo. Joe Biden bo v New York prišel v torek popoldne, ostal pa bo do četrtka. Veliko srečanj nima, bo pa pripravil tradicionalni sprejem za vodje delegacij v Prirodoslovnem muzeju.

Splošno razpravo sta tako v torek odprla generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in predsednik 77. generalne skupščine Združenih narodov (ZN), Madžar Csaba Korosi . Za njima je prišel na vrsto brazilski predsednik Jair Bolsonaro , nato pa so sledili še drugi voditelji.

"Zaupanje se seseda, neenakosti naraščajo, planet gori. Ljudje trpijo – najbolj tisti, ki so tudi najbolj ranljivi," je dejal Guterres in opozoril, da človeštvo z vztrajanjem pri fosilnih gorivih bije samomorilsko vojno proti naravi. "Naš svet je odvisen od fosilnih goriv in čas je za posredovanje. Naftna podjetja in tiste, ki jih podpirajo, moramo poklicati na zagovor," je dejal. Ob tem je razvite države pozval, naj obdavčijo dobičke teh podjetij, sredstva pa namenijo za odpravljanje posledic podnebnih sprememb in pomoč ljudem, ki trpijo zaradi visokih cen.

Za Guterresom je nastopil predsednik Generalne skupščine Korosi, ki si je kot nalogo za leto dni svojega mandata med drugim zadal poudarjanje potrebe po solidarnosti in promociji znanosti. Na uvodni dan splošne razprave bosta od vidnejših svetovnih voditeljev govorila še predsednik Francije Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz, voditelja največjih gospodarstev v EU, ki se je skupaj z ZDA mobilizirala proti ruski agresiji v Ukrajini. Spregovoril bo tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je posredoval pri dogovoru med Rusijo in Ukrajino o izvozu ukrajinskega žita v svet.