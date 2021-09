Guterres: Milijarderji za zabavo letijo v vesolje, milijoni na Zemlji pa so lačni

Antonio Gutteres je predstavil poročilo o delu ZN, ki je bilo polno dramatičnih opozoril o razmerah v svetu in pozivov za skupno ukrepanje. Poudaril je, da je s svetom res nekaj narobe, ko milijarderji za zabavo letijo v vesolje, milijoni ljudi na Zemlji pa so lačni.

Krize, s katerimi se sooča svet: pandemija, podnebna kriza, Afganistan, Etiopija, Jemen ter dezinformacije

Na vrh kriz, s katerimi se sooča svet, je uvrstil pandemijo covida-19, ki povečuje neenakosti, podnebno krizo, Afganistan, Etiopijo, Jemen ter dezinformacije. Solidarnosti v svetu ni, kar ponazarja dejstvo, da se v bogatih državah cepiva proti covidu-19 znajdejo v smeteh, v revnih pa se soočajo s pomanjkanjem teh cepiv, je opozoril.

"Skrbi me, da naš svet drsi proti dvema nizoma gospodarskih, trgovinskih, finančnih in tehnoloških pravil, dvema različnima pristopoma k razvoju umetne inteligence in na koncu tudi dvema različnima vojaškima in geopolitičnima strategijama. To je recept za težave, kar bo veliko manj predvidljivo kot hladna vojna. Za obnovo zaupanja in navdihovanje upanja potrebujemo sodelovanje," je dejal v pozivu ZDA in Kitajski, naj se odločita za dialog.

V vse več državah se oblast znova prevzema s silo, vse več je državnih udarov, pomanjkanje enotnosti mednarodne skupnosti pri tem ne pomaga. "Geopolitične delitve spodkopavajo mednarodno sodelovanje in omejujejo sposobnost Varnostnega sveta ZN, da sprejme potrebne odločitve," je dejal.