Guterres v Rafi: Tovornjaki so 'razlika med življenjem in smrtjo'

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres si je danes v Rafi ogledal tovornjake, naložene z vodo, gorivom, zdravili in hrano, ter pozval, naj se jim čim prej dovoli vstop v Gazo. Poudaril je, da so tovornjaki rešilna bilka in predstavljajo "razliko med življenjem in smrtjo za ljudi v Gazi", poroča britanski BBC. "Aktivno sodelujemo z vsemi stranmi, Egiptom, Izraelom in ZDA, da bi tovornjaki čim prej prečkali mejni prehod. Ne pričakujemo, da bo prišel en sam konvoj, ampak da bodo konvoji odobreni v smiselnem številu in da bo dovolj tovornjakov za zagotavljanje celovite podpore prebivalcem Gaze," je dejal. icon-expand Antonio Guterres v Rafi FOTO: AP Pojasnil je, da se trenutno ukvarja s tem, kako odpraviti vse omejitve, da bi tovornjaki lahko prečkali Rafo. "V Gazi imamo dva milijona ljudi, ki trpijo. Ni vode, ni hrane, ni zdravil in ni goriva," je še opozoril, poroča katarska televizija Al Jazeera. Edina cesta, ki ni pod nadzorom Izraela Na egiptovski strani na odprtje mejnega prehoda Rafa čaka okoli 165 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Egiptovska radiotelevizija, ki je blizu vladi, je pred tem poročala, da se bo prehod odprl še danes, vendar je Kairo pozneje opozoril, da potrebuje več časa za popravilo ceste. Po navedbah prič je Egipt danes odstranil betonske bloke v bližini meje in še naprej popravlja cesto na palestinski strani meje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cesta, ki vodi skozi mejni prehod, je edina pot, ki vodi v Gazo in ni pod nadzorom Izraela. Od najnovejše zaostritve je bilo območje Rafe večkrat tarča izraelskega obstreljevanja. V bližini meje z Gazo je tudi okoli 54 ton humanitarne pomoči EU, ki jo je ta v Egipt od začetka tedna dostavila z dvema poletoma prek zračnega mostu, je danes povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije Balazs Ujvari. Pojasnil je, da je pomoč, v kateri so hrana, voda, higienski pripomočki in sanitetni material, pripravljena na prevoz v Gazo. EU se pri tem usklajuje z egiptovskim Rdečim križem, je še povedal Ujvari. PREBERI ŠE Prvi humanitarni tovornjaki naj bi v Gazo zapeljali v petek "Smo sredi intenzivnih pogajanj z vsemi stranmi, da bi zagotovili čim hitrejši začetek dobave humanitarne pomoči v Gazo. Prva pomoč naj bi na območje prispela v naslednjem dnevu," je dejal koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths, ki ga je v Ženevi citiral njegov tiskovni predstavnik. icon-expand Konvoj tovornjakov pred Rafo FOTO: AP Tudi tiskovni predstavnik izraelske vojske je v četrtek sporočil, da bi morala pomoč v Gazo prispeti najpozneje v soboto. Dodal je še, da so priprave na izraelsko kopensko ofenzivo na območje Gaze končane. Datuma začetka ofenzive ni razkril, je pa poudaril, da se je treba izogniti civilnim žrtvam. Gaza je od 7. oktobra dalje pod popolno blokado Izraela, ki v odgovor na napade palestinskega Hamasa na območju enklave izvaja silovite napade, v katerih je bilo po zadnjih podatkih ubitih več kot 4000 ljudi. V Egipt tudi Michel in Borrell Mejni prehod je danes torej obiskal Guterres, v soboto pa bosta Egipt obiskala tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Michel je že prej poudaril, da Egipt potrebuje pomoč, saj bi država lahko kmalu sprejela več deset tisoč Palestincev, ki bežijo iz Gaze. Med obiskom se bo srečal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem, skupaj pa se bosta udeležila konference o trenutnem dogajanju na Bližnjem vzhodu.