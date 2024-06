Guterres: Vpliv človeštva na podnebje je kot meteor, ki je uničil dinozavre

"Tako kot meteor, ki je izbrisal dinozavre, imamo tudi mi prevelik vpliv. V primeru podnebja nismo dinozavri. Mi smo meteor. Nismo le v nevarnosti. Mi smo nevarnost," je Antonio Guterres izjavil v ameriškem naravoslovnem muzeju v New Yorku.

Spomnil je, da je služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus danes uradno potrdila, da je bil letošnji maj najbolj vroč maj v zgodovini meritev. S tem je maj postal že 12. zaporedni mesec z rekordno visokimi temperaturami, je pojasnil in znova pozval k usklajenemu globalnemu ukrepanju za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Prav tako je dejal, da je Svetovna meteorološka organizacija (WMO) danes poročala o 80-odstotni verjetnosti, da bo povprečna globalna letna temperatura vsaj v enem od naslednjih petih let presegla mejo 1,5 stopinje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Bitka za 1,5 stopinje bo dobljena ali izgubljena v 20. letih 21. stoletja pod nadzorom današnjih voditeljev. Vse je odvisno od odločitev, ki jih bodo ti voditelji sprejeli zlasti v naslednjih 18 mesecih," je opozoril.

Ob tem je države pozval, naj prepovejo oglaševanje podjetij, ki proizvajajo fosilna goriva, kot so to mnoge države že storile za izdelke, ki škodujejo zdravju ljudi, kot je denimo tobak. Hkrati je pozval k uvedbi davka na dobiček podjetij, ki proizvajajo fosilna goriva, za financiranje boja proti globalnemu segrevanju.

Prav tako je ponovno zahteval, da najrazvitejše države do leta 2030 postopno opustijo rabo premoga, do leta 2035 pa zmanjšajo porabo nafte in plina za 60 odstotkov.