Guterres: Za invazijo kobilic krive podnebne spremembe

Afriko so prizadeli ogromni roji kobilic, ki pustošijo obdelovalne površine in pridelke. Gre za najhujši izbruh te nadloge v zadnjih 25 letih, ki že sicer revni regiji grozi z lakoto.

"Obstaja povezava med podnebnimi spremembami in izjemno hudo krizo s kobilicami, ki pesti Etiopijo in Vzhodno Afriko. Toplejša morja pomenijo več ciklonov, ki prinašajo popolne razmere za razvoj kobilic. Razmere se slabšajo iz dneva v dan," je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres .

Doslej so kobilice poleg Etiopije napadle Somalijo, Kenijo, Eritrejo in Sudan. V Somaliji so zaradi invazije puščavskih kobilic že razglasili izredne razmere.

Če se bodo kobilice neovirano razmnoževale, bi se lahko njihovo število do junija povečalo za 500-krat. Razširile bi se v Ugando in Južni Sudan in tako ogrozile letino v regiji, ki že sedaj velja za najrevnejšo in najbolj ranljivo na svetu.

Guterres je na novinarski konferenci izrazil tudi zaskrbljenost zaradi nestabilnosti na območju Sahela in konflikta v Libiji. "Menim, da moramo Libiji povrniti suverenost. Podpiramo forum za spravo v državi, ki ga pripravlja Afriška unija," je dejal. Glavna tema 33. vrha Afriške unije bo varnost.