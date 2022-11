'Gutteres je marioneta Združenih držav Amerike'

Severna Koreja je Gutteresa označila za "marioneto ZDA", ker se je pridružil obsodbi nedavnega severnokorejskega medcelinskega balističnega izstrelka. Gre za še eno izstrelitev v nizu mnogih, ki jih je v zadnjih nekaj tednih izstrelila Severna Koreja, ki obtožuje ZDA in zaveznike, da se pripravljajo na invazijo, svoje izstrelitve pa opravičuje z nujno zahtevno obrambo.

"Generalnega sekretarja ZN pogosto jemljem za člana ameriške Bele hiše ali njenega zunanjega ministrstva. Izražam močno obžalovanje nad dejstvom, da je generalni sekretar ZN zavzel zelo obžalovanja vreden odnos, pri čemer se ni zavedal namena in načel Ustanovne listine ZN in njenega pravega poslanstva, ki je ohraniti nepristranskost, objektivnost in pravičnost v vseh zadevah," je pojasnila severnokorejska zunanja ministrica Čoe Son Hui. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pred tem izdal izjavo, v kateri je ostro obsodil severnokorejsko izstrelitev medcelinske balistične rakete in ponovil svoj poziv Severni Koreji, naj "takoj opusti kakršna koli nadaljnja provokativna dejanja". Guterresova izjava je prišla ravno po tem, ko so ZDA in druge države izdale podobne kritike testa Severne Koreje, ki je pokazala potencial za napad.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Čoe je dejala, da Gutteresova dejanja jasno kažejo, da je "le marioneta Združenih držav". Varnostni svet ZN je na zahtevo Japonske sklical nujno sejo o severnokorejski izstrelitvi. Ni pa jasno, ali lahko Severni Koreji uvede nove gospodarske sankcije, ker sta Kitajska in Rusija, dve članici Sveta s pravico veta, nasprotovali prejšnjim potezam ZDA in njihovih zaveznikov, da zaostrijo sankcije proti Severni Koreji zaradi prepovedanih poskusov balističnih raket v začetku tega leta.

V nedeljo so najvišji diplomati iz velikih industrijskih demokracij sveta izdali skupno izjavo, v kateri so pozvali Varnostni svet ZN k odločnim korakom v odgovor na severnokorejsko izstrelitev rakete. "Dejanja Severne Koreje zahtevajo enoten in močan odziv mednarodne skupnosti, vključno s potrebo po nadaljnjih pomembnih ukrepih, ki jih mora sprejeti Varnostni svet ZN," so zapisali v izjavi zunanjih ministrov skupine sedmih držav Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike.

icon-expand Veleposlanica Združenih držav pri Združenih narodih Linda Thomas-Greenfield, na sredini, daje izjavo v imenu drugih držav članic glede Severne Koreje. FOTO: AP

Petkova izstrelitev rakete je bila zadnja v sedanjem napetem nizu raketnih poskusov Severne Koreje, za katere strokovnjaki pravijo, da naj bi okrepili njeno jedrsko zmogljivost in povečali njen vpliv v prihodnji diplomaciji. Severna Koreja je dejala, da je voditelj Kim Jong Un opazoval petkovo izstrelitev svoje rakete Hwasong-17 in jo označil za še eno "zanesljivo in z največjo zmogljivostjo" orožje za zajezitev vojaških groženj ZDA.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right