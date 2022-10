New York, 27.10.2022, 13:54 | Posodobljeno pred 28 minutami

Svet je na poti k segretju ozračja za do 2,6 stopinje Celzija do konca stoletja, kaže ocena Združenih narodov (ZN). Trenutne zaveze držav ne zadostujejo za dosego ciljev pariškega podnebnega sporazuma, ugotavlja poročilo Programa ZN za okolje (Unep). Cilji podnebne nevtralnosti so brez pomena, če jih ne podpremo z dejanji, je dejal Guterres.