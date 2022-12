Guverner Balija: Turistom se ni treba bati, njihova zasebnost bo zaščitena

Kot smo že poročali, je parlament v začetku prejšnjega tedna sprejel nov kazenski zakonik, ki kriminalizira zunajzakonsko partnerstvo in spolne odnose zunaj zakonske zveze ter omejuje številne druge osebne svoboščine. Za prešuštvo ali spolne odnose zunaj zakonske zveze je zagrožena do enoletna zaporna kazen.

A oblasti na Baliju so zagotovile, da bodo zaščitile zasebnost turistov po sprejetju spornega zakonika, ki bo veljal tako za indonezijske državljane kot tujce. Nova zakonodaja bo sicer začela veljati šele leta 2025. "Obiskovalcem, ki bodo potovali na Bali, ali tistim, ki živijo na otoku, ni treba skrbeti glede začetka veljavnosti indonezijskega kazenskega zakonika," je guverner Balija Wayan Koster dejal v izjavi, objavljeni v nedeljo. Zagotovil je, da ob prijavi v nobeni turistični namestitvi, kot so hoteli, vile, apartmaji in zdravilišča, ne bodo preverjali zakonskega stanja, niti ne bo inšpekcij ali pregledov zakonskega stanja s strani uradnikov.