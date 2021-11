Guverner Oklahome tik pred usmrtitvijo pomilostil Juliusa Jonesa

"Po premisleku in preučitvi gradiva, ki so ga predstavile vse strani v tem primeru, sem se odločil, da bom kazen Juliusa Jonesa spremenil v dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta," je na Twitterju sporočil guverner Oklahome Kevin Stitt.

Juliusa Jonesa so aretirali leta 1999 zaradi umora 45-letnega poslovneža Paula Howella , vendar že vse od začetka trdi, da je nedolžen, saj naj bi mu pravi morilec naprtil krivdo, njegov odvetnik na sojenju pa da je bil povsem nesposoben. Njegov primer je opisan v dokumentarnih serijah, peticijo proti usmrtitvi je podpisalo okrog 6,5 milijona ljudi, zanj se zavzemajo slavni, pred usmrtitvijo pa so nekateri učenci v Oklahomi iz protesta začeli zapuščati učilnice.

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian je na družbenih omrežjih opisala, kako je vesela, da si je guverner zadnji trenutek premislil. Zahvalila se mu je, da je spremenil kazen in s tem preprečil usmrtitev. Mirror poroča, da je na telefonski liniji z Jonesom preživela skoraj cel dan. "Želel je, da prenesem nekaj sporočil, ki so mu zelo pomembna. Najpomembnejše je, da se moraš vedno prepričati, da delaš pravo stvar. Rekel je: če delaš nekaj, česar tvoja mama ne bi odobravala, potem tega ne bi smel početi. Tako preprosto je. Julius se je družil z napačnimi ljudmi, kar ga je pripeljalo do situacije, v kakršni je danes," je zapisala.

Guvernerju se je zahvalil tudi trener košarkarske ekipe iz lige NBA Golden State Warriors Steve Kerr, ki je dodal, da se kaj takega v civilizirani državi ne bi smelo zgoditi.

Jonesova odvetnica Amanda Bass je pred guvernerjevo odločitvijo vložila zahtevo na sodišče, naj ustavi usmrtitev, ker ima Oklahoma zgodovino hudih težav s tem. Nazadnje je 28. oktobra obsojeni morilec John Grant po izjavah prič ob usmrtitvi bruhal in se več minut močno tresel, preden so ga razglasili za mrtvega. Zaporniška uprava je sporočila, da je vse potekalo tako, kot je treba.

V Oklahomi je sicer nekaj let veljal moratorij na usmrtitve, potem ko so leta 2015 pri obsojencu uporabili napačno mešanico sredstev za uspavanje, paralizo in usmrtitev, s čimer v ZDA izvajajo smrtne kazni. Ta koktajl obsojencu vbrizgajo v žilo in čakajo, da umre. Leta 2014 so obsojenemu Claytonu Lockettu sredstva namesto v žilo vbrizgali v mišico in je umiral 40 minut.