Guverner Pensilvanije: Izid volitev danes morda ne bo znan

"Prešteva se na milijone glasovnic," je dejal guverner Tom Wolf. "Izidov tako morda ne bomo izvedeli danes, a najpomembneje je, da bodo natančni, tudi če bo trajalo malo dlje, kot smo vajeni," je dejal.

Trenutne razmere v Pensilvaniji so po njegovih besedah "stresni test za demokracijo". "Naša demokracija je na teh volitvah na preizkušnji," je dejal Wolf in pozval k potrpežljivosti. Kot je zatrdil, bodo zagotovili, da bo štel vsak glas in bo nasprotoval bo vsakemu poskusu napada na volitve.