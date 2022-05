Guverner Teksasa kljub tragediji ostaja zagovornik pravice do orožja

Drugi člen ameriške ustave govori o razvpiti pravici do orožja, kar že leta in leta vzbuje polemike in razvnete debate na drugi strani Atlantika. To se je s torkovo tragedijo v osnovni šoli v mestu Uvalde, v kateri je 18-letnik ubil 19 učencev in dve učiteljici, še okrepilo. V sredo popoldne je teksaški guverner, republikanec George Abbott, sicer znan kot zagovornik pravice do orožja, sklical novinarsko konferenco. "Nekaj vam moram povedati," jo je nenadoma prekinil kandidat za guvernerja Teksasa na prihodnjih volitvah, demokrat Beto O'Rourke.

"Veste, kdaj bi bil primeren čas, da preprečite naslednji strelski pohod? Zdaj! Zdaj je ta čas. Ampak vi ne naredite ničesar," je nadaljeval O'Rourke, ki se bo z Abbottom soočil na novembrskih loklanih volitvah. "Pravite, da takšen dogodek ni predvidljiv. To ni res. To je popolnoma predvidljivo. Jaz že zdaj predvidevam naslednje streljanje," se ni dal demokrat, ki sicer ni prvič javno spregovoril o tem, da je skrajni čas, da v ZDA omejijo pravico do orožja.

"Ja, za vraga, vzeli vam bomo vaš AR-15, vaš AK-47 (tipa pušk, ki jih je imel v lasti 18-letni morilec Salvador Ramos, op. a.)," je zunaj, pred dvorano, od koder ga je odpeljala policija, nadaljeval O'Rourke.