Gverilska skupina: Borimo se z dvoglavo zverjo, a Lukašenko se ima česa bati

Pri gverilskem bojevanju gre za nekonvencionalno obliko bojev, ki se načeloma izvajajo v obliki hitrih akcij proti nasprotnim silam, ki so po navadi številčnejše in bolje opremljene, a ravno zato manj mobilne. Gverilske skupine se borijo ali za svoje cilje ali pa za dosego ciljev večje politične oziroma vojaške organizacije.

Rusija območje sosednje Belorusije za svoje vojaške potrebe uporablja vse od začetka ofenzive. Takrat je Lukašenko svojemu zavezniku Putinu dovolil, da južno vojaško bazo uporabi kot lansirno ploščad. Od takrat ruskim vojaškim letalom in dronom tudi dovoljuje prelet državnega zračnega prostora. Državi sta v tem času izvedli tudi več skupnih vojaških vaj, Belorusija pa na svojem ozemlju tudi shranjuje rusko orožje in oskrbuje vojake.

Beloruska opozicija sodelovanju ostro nasprotuje, avtoritativna vlada pa poskuša aktiviste utišati tudi z novimi zakoni - v četrtek je tako Lukašenko podpisal spremembe kazenskega zakonika, ki za državne uslužbence in vojake v primeru veleizdaje predpisujejo smrtno kazen.

Gverilska skupina, ki si interese deli z izgnano opozicijo, sicer meni, da so njeni občasni, a hitri napadi učinkoviti. Sabotaže železnice med Rusijo in Belorusijo so namreč prekinile železniško izmenjavo orožja in enot, piše AP. Do sedaj naj bi jih izvedli že vsaj 17, je zatrdil član skupine.