Med drugim so v policijsko vozilo zapeljali goreči avtomobili, zažigali so smetnjake in jih nastavljali na ulice. Prva ministrica Michelle O'Neill je v petek izrazila skrb, da se bo nasilje nadaljevalo tudi ob koncu tedna. "Vsi moramo biti zelo previdni in zelo zavestno poskušati storiti vse, da ne bo ponovnih izbruhov nasilja," je dejala.

H kaznivim dejanjem in nasilju spodbujajo tudi otroke

Naomi Long, tamkajšnja ministrica za pravosodje, je dejala, da ji je postalo slabo, ko je gledala posnetke, na katerih so odrasli "stoje navijali in spodbujali mlade, da so uničevali stvari in pustošili po svoji skupnosti".Po njenem mnenju to ni "nič drugega kot zloraba otrok". Tudi predstavnik severnoirske policije Jonathan Robertsje dejal, da "odrasli mlade spodbujajo h kaznivim dejanjem".

Severnoirska komisarka za otroke in mladino Koulla Yiasouma je dejala, da so bili otroci pogosto žrtve operacij, povezanih z mamili, ki so prizadele številna mesta v Veliki Britaniji – tolpe, ki so na Severnem Irskem povezane s sektaškimi paravojaškimi enotami.