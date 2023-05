Haaška bratovščina 'zločincev in herojev'

Medtem ko so krvavi spopadi med narode na Balkanu marsikje zasejali seme medsebojnega sovraštva za več generacij, so se številni protagonisti s političnega in vojaškega vrha že kmalu po koncu vojne pristno družili med sabo in spoštovali tudi kulturne ter verske običaje drug drugega. Smrtni sovražniki na fronti so postali "haaški bratje", o čemer so tudi sami spregovorili v intervjujih po prihodu iz zapora.

Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) je na zatožno klop v Haagu pripeljalo nekatere najodgovornejše za zločine med vojnami na območju nekdanje Jugoslavije med letoma 1991 in 2001, med njimi srbskega voditelja Slobodana Miloševića , ki so ga obtožili za genocid, vojne zločine in zločine proti človečnosti. Imeli so ga za človeka, ki je bil najodgovornejši za vojne, ki so se druga za drugo nanizale na območju nekdanje Jugoslavije.

Pripor v haaškem okrožju Scheveningen je priprtim nudil precejšnje udobje. Dokler niso bili obsojeni, so bili namreč obtoženci smatrani za nedolžne, v primeru obsodbe pa so bili na prestajanje zaporne kazni premeščeni drugam. V Haagu pa je imel vsak na voljo svojo celico, v kateri so bili postelja, omara, miza, stranišče, umivalnik in televizor s satelitsko anteno, da so lahko spremljali tudi programe z Balkana.

Vrata celic so se odprla ob sedmih zjutraj in razen menjave izmene paznikov sredi dneva, so lahko v skupnih prostorih ostali vse do 20.30. Lahko so dvigovali uteži, igrali nogomet, košarko. Pa šah in karte. Šli na svež zrak, skupaj s sojetniki priredili koncert, saj so imeli na voljo glasbene inštumente. Tam so bili tudi računalniki, vendar brez povezave z internetom. Dobivali so tri obroke dnevno, v čajni kuhinji pa so si priboljške lahko pripravljali tudi sami.

Znotraj zapora v Scheveningnu pri Haagu je bilo več oddelkov. Zaporniki z različnih oddelkov so se lahko videli le v času skupnih verskih obredov ali v primeru, da so v istem času dobili obisk in so se nato srečali v skupnih prostorih. Tisti, ki so bili zaprti na istem oddelku, pa so se lahko družili med sabo, če so to želeli.

Gotovina in Miloševič sta rada govorila o Hemingwayju

Ko so leta 2005 v Haag privedli tudi hrvaškega generala Anteja Gotovino, so ga v priporu zaprli na oddelek, na katerem je bil tudi Milošević. Njuni zaporni celici sta bili ena ob drugi, njuni postelji pa sta bili naslonjeni na isti zid. Po prijetju je bil na ta oddelek pripeljan tudi vodja bosanskih Srbov Radovan Karadžić.

Makedonski notranji minister Ljube Boškoski, ki so mu v Haagu sodili zaradi poveljniške odgovornosti v primeru sedmerice ubitih v vasi Ljuboten, se spominja, kako so Gotovino privedli po aretaciji na Kanarskih otokih: "Takrat mu je Milošević dal pulover, ki ga je dolgo časa nosil," je dejal Boškoski dejal za Večernji list.