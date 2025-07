Haaško pritožbeno sodišče 'poveljniku Volku' za pet let znižalo zaporno kazen

Pjetra Shalo, ki je bil znan pod vzdevkom 'poveljnik Volk', so aretirali marca 2021 v Belgiji, od koder so ga premestili v Haag. Na posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, ki zaradi vojnih zločinov preganja predvsem nekdanje borce Osvobodilne vojske kosova (OVK), so ga julija lani obsodili na 18 let zapora.

Takrat so ga spoznali za krivega v treh od štirih točk obtožnice, in sicer za vojne zločine umora ter mučenja, okrutnega ravnanja in samovoljnega pridržanja najmanj 18 zapornikov v improviziranem priporu OVK v tovarni kovin v Kukesu v Albaniji med 17. majem in 5. junijem 1999. Priprti so bili večinoma kosovski Albanci, ki naj bi vohunili ali drugače sodelovali s srbskimi oblastmi, proti katerim se je OVK boril za neodvisnost Kosova.

Pritožbeno sodišče je zaporno kazen Shali danes znižalo na 13 let. Pojasnilo je, da je bila prvotna kazen "nesorazmerna v primerjavi s podobnimi primeri" in da se je premalo upoštevalo dejstvo, da Shala ni imel vodstvene vloge v OVK. Poleg tega navajajo, da med sojenjem ni bilo predloženo nobeno dokazno gradivo, ki bi podprlo obsodbo zaradi mučenja petih izmed 18 oseb ali samovoljnega pridržanja dveh izmed njih.

"Znižanje kazni nikakor ne pomeni, da kazniva dejanja, za katera je bil obsojen, niso resna," je dejal sodnik Kai Ambos.

Sedaj 62-letni Shala, ki se je ob začetku sojenja izrekel za nedolžnega, je današnjo obravnavo spremljal prek videopovezave. Sprva ni hotel vstati ob branju sodbe, kar je povzročilo kratko prekinitev. Ko so prebrali odločitev, je večkrat odkimal in nekaj govoril, vendar njegovih besed niso predvajali.