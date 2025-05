Novi papež je Američan, izbral je ime Leon XIV.

Iz najbolj opazovanega dimnika na svetu se je drugi dan konklava malo po 18. uri pokadil beli dim in naznanil 267. papeža v zgodovini Katoliške cerkve. Novi papež je postal 69-letni ameriški kardinal Robert Francis Prevost, izbral si je ime Leon XIV. Velik del življenja je preživel kot misijonar v Peruju. "Mir z vsemi vami," so bile njegove prve besede z bazilike svetega Petra. Tudi sicer je bil poudarek njegovega prvega nagovora na miru. Ljudi po svetu je pozval h "gradnji mostov" in se poklonil svojemu predhodniku Frančišku. Podelil je blagoslov mestu in svetu. Spodaj na trgu ga je pozdravilo na tisoče vzhičenih vernikov.