Hagija Sofija, nekdanji istanbulski muzej odpira vrata petkovim molitvam

Petkove molitve bodo v ikonični zgradbi Hagija Sofija v Istanbulu prvič, odkar so slavni muzej ponovno spremenili v mošejo. "Muslimani so navdušeni, vsi želijo biti na otvoritvi,"je v četrtek dejal župan Istanbula Ali Yerlikaya. Številni so pred mošejo že od četrtka, zbralo pa se jih je že več tisoč. 1.500 let stara Unescova svetovna dediščina je leta 1934 postala muzej. Toda v začetku tega meseca je turško sodišče Hagiji Sofiji razveljavilo muzejski status, rekoč, da njena uporaba drugega kot mošeja"zakonito ni mogoča". Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je nato napovedal, da bo svetovno znan muzej od 24. julija uporabljen kot mošeja za petkove molitve. Potezo so kritizirali verski in politični voditelji po vsem svetu. Hagija Sofija je bila namreč zgrajena kot pravoslavna krščanska katedrala in je bila prvič spremenjena v mošejo po osmanskem osvajanju devet stoletij pozneje, poroča BBC. Zakaj je bila Erdoganova poteza sporna? Islamistične skupine in pobožni muslimani v Turčiji so dolgo pozivali, naj Hagija Sofija ponovno postane mošeja, vendar so posvetni poslanci nasprotovali tej potezi. Ko je predsednik Erdogan 10. julija letos napovedal odločitev, da bo to storil, je njegova odločitev naletela na številne kritike.

Papež Frančišek se je odzval z besedami, da gredo njegove"misli v Istanbul" in dodal: "Mislim na sveto Sofijo in zelo me boli."Predstojnik vzhodne pravoslavne cerkve patriarh Bartolomej I je opozoril, da bo preureditev zgradbe "razočarala milijone kristjanov" in zrušila dva svetova. Svetovni svet cerkva, ki šteje 350 cerkva kot svoje člane, je pozval k razveljavitvi odločitve in dejal, da bo slednja posejala delitev. Unesco pa je dejal, da močno obžaluje to potezo, ki je še bolj sprožila napetosti s sosednjo Grčijo, v kateri živi več milijonov pravoslavnih privržencev. Toda Erdogan je odločitev zagovarjal in poudaril, da je država uveljavila svojo suvereno pravico. "Po 86 letih bo Hagija Sofija spet služila kot mošeja, tako kot je Fatih, osvajalec Istanbula, nakazal v svojem dejanju," je dejal. Dodal je, da bo stavba ostala odprta za vse muslimane, nemuslimane in tuje obiskovalce. Kako bodo videti molitve? Župan Yerlikaya je v televizijskem nagovoru v četrtek pozval udeležence petkove molitve, naj s seboj prinesejo "obrazne maske, molitveno preprogo, potrpežljivost in razumevanje", saj bodo upoštevali ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Dodal je, da bodo v mošeji na voljo tudi zdravstveni delavci. Turški minister za verske zadeve Ali Erbas je dejal, da se bo molitev lahko udeležilo približno 1.000 ljudi. Povedal je, da so bile v notranjosti narejene "spremembe" in da je pripravljena "postavitev vrta", ter dodal, da bo mesto ostalo odprto čez noč. Na tleh so razvili turkizno preprogo, da bi se pripravili na molitve, krščanske relikvije pa so po poročanju prekrili z belimi zastirkami ali zakrili z osvetlitvijo. Med krščanskimi mozaiki, ki naj bi jih med muslimansko molitvijo zasenčili, je tudi mozaik Device Marije in Jezusa iz devetega stoletja. Med molilci pa pričakujejo tudi predsednika Erdogana.

