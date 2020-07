Hagija Sofija bo odprta za turiste, krščanske ikone v njej ostajajo

Ikone v znameniti zgradbi, ki ji je turško vrhovno upravno sodišče prejšnji teden odvzelo status muzeja, bodo morda zakrili z zavesami ali zatemnili, so sporočile turške verske oblasti. Niso pa navedli, kako naj bi to izvedli. Na krajih, kjer muslimani molijo, so ikone in druge upodobitve ljudi ali živali prepovedane.