Haiti: premier zamenjal tožilca, ki ga je obtožil umora predsednika

Jovenela Moiseja so julija na njegovem domu ubili plačanci, preiskava pa doslej še ni razkrila, kdo jih je najel. V napadu je bila ranjena tudi prva dama Haitija, Martine Moise. Policija je doslej aretirala več kot 40 osumljencev, med njimi 18 nekdanjih kolumbijskih vojakov. Smrt 53-letnega predsednika je sprožila novo krizo v tej najrevnejši državi na zahodni polobli, ki se ne more otresti revščine, nasilja in nestabilnosti, čeprav je bil Haiti prva država Latinske Amerike in Karibov, ki je v 19. stoletju dosegla neodvisnost.