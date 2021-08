Haiti: Reševalci iščejo preživele, število žrtev preseglo 1.290

Uradniki na Haitiju so potrdili, da je v močnem potresu z magnitudo 7,2, ki je v soboto prizadel karibsko državo, umrlo že najmanj 1.297 ljudi. Reševalci se še vedno prebijajo skozi ruševine in obupano iščejo preživele. Potres je uničil številne hiše, cerkve in šole, številne bolnišnice so preobremenjene.

Okoli 5.700 ljudi je bilo ranjenih, neznano število ljudi pa je pogrešanih, pravijo tamkajšnji uradniki. Naravna nesreča je le še poglobila težave, ki pestijo revno prebivalstvo. To se po vrhu vsega sooča še s politično krizo – prejšnji mesec se je v državi zgodil atentat na predsednika, poroča BBC. Potres je največ škode povzročil na jugozahodu Haitija, zlasti okoli mesta Les Cayes. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Žarišče sobotnega potresa je bilo približno 12 km od mesta Saint-Louis du Sud, so sporočili z ameriškega geološkega zavoda (USGS). Toda potres je bilo mogoče čutiti tudi v gosto naseljeni prestolnici Port-au-Prince, ki je od epicentra oddaljena približno 125 km. Potres so čutili tudi v sosednjih državah. Videoposnetki, ki so preplavili družbena omrežja, kažejo, kako skušajo prebivalci žrtve izvleči iz ruševin uničenih zgradb. "Ulice so polne krikov," je za New York Times povedal Abiade Lozama, vodja anglikanske cerkve v Les Cayesu. "Ljudje iščejo svoje bližnje, potrebujejo tudi zdravniško pomoč, vodo." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Razglasili enomesečno izredno stanje, na pomoč priskočila mednarodna skupnost Premier Ariel Henry je razglasil enomesečno izredno stanje in prebivalstvo pozval k "solidarnosti". "Najpomembnejše je, da rešimo čim več preživelih pod ruševinami," je dejal v soboto. "Izvedeli smo, da so lokalne bolnišnice, zlasti bolnišnica v Les Cayesu, preobremenjene s poškodovanimi ljudmi." Mednarodna skupnost je obljubila, da bo pomagala. Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da je odobril "takojšen odziv ZDA" prek agencije USAID. Tudi ZN so sporočili, da že pomagajo pri iskanju preživelih. Sosednja Dominikanska republika je ponudila oskrbo s hrano in medicinsko opremo, Kuba pa naj bi na prizadeto območje napotila več kot 250 zdravnikov. PREBERI ŠE Po potresu grozi tropska nevihta: Potrebovali bomo veliko solidarnosti Popolnoma uničenih več tisoč domov Jerry Chandler, vodja haitijske agencije za civilno zaščito, je v nedeljo dejal, da je bilo v enem od desetih departmajev na Haitiju, v katerem leži tudi mesto Les Cayes, popolnoma uničenih približno 1500 hiš, še okoli 3000 jih je bilo poškodovanih. "V departmaju Nippes je uničenih 899, poškodovanih pa 723 hiš. V departmaju Grande'Anse je uničenih 469 in poškodovanih 1687 hiš," je dodal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Opozoril je, da bo tropska nevihta Grace, ki se približuje državi, v prihodnjih dneh "zadeve verjetno še poslabšala". Papež je med nedeljskim nagovorom molil za žrtve in izrazil upanje, da bodo kmalu dobili pomoč. V potresu na Haitiju leta 2010 je umrlo več kot 200.000 ljudi, država pa se je soočila z veliko škodo na infrastrukturi, močno prizadeto je bilo tudi gospodarstvo.