Haiti tone v anarhijo: moč tolp se krepi, zdravniki pobegnili

Tolpe so v preteklem tednu napadle tudi mednarodno letališče, ki je še vedno zaprto, odpovedani so vsi poleti. Premier Haitija Ariel Henry je medtem obtičal v tujini, potem ko letalo, s katerim je potoval iz ZDA v domovino, ni prejelo dovoljenja za pristanek. Zavrnili so ga tudi v sosednji Dominikanski republiki, zaradi česar se Henry zdaj nahaja v Portoriku.

Med tistimi, ki jim je vendarle uspelo vstopiti v obubožano karibsko državo, je skupina ameriškega vojaškega osebja. Pentagon je potrdil, da so izvedli operacijo na Haitiju, da bi zagotovili varnost ameriškega veleposlaništva v prestolnici Port-au-Prince. Vse nenujno osebje so evakuirali iz države.

S Haitija so se umaknili tudi nemški veleposlanik in nekateri drugi diplomati iz Evropske unije. Milijoni Haitijcev pa možnosti pobega na varno nimajo. Razmere v bolnišnici v središču prestolnice so katastrofalne, zdravstvenega osebja pa ni. "Zdravnikov ni, vsi so pobegnili prejšnji teden," je za BBC dejal eden od pacientov. "Ne moremo ven. Slišimo eksplozije in streljanje. Zbrati moramo pogum in ostati tukaj, ne moremo nikamor," je dodal.