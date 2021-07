V strelskem obračunu po atentatu ubiti štirje napadalci, dva pridržali

Atentat na 53-letnega predsednika Haitija Jovenela Moiseja je v noči na sredo izvedla skupina špansko in angleško govorečih napadalcev, ki je vdrla v njegovo zasebno domovanje. V streljanju je bila ranjena tudi prva dama, ki so jo že prepeljali na zdravljenje v bolnišnico v ameriškem Miamiju. Njeno zdravstveno stanje ostaja kritično.

Napadalci naj bi se po nekaterih poročilih pretvarjali, da so člani ameriških varnostnih sil za pregon mamilarskih združb. Haitijski veleposlanik v ZDA Bocchit Edmond je dejal, da so atentat izpeljali "poklicni plačanci", ki pa naj bi se pretvarjali, da so ameriški agenti, ter tako vstopili v rezidenco, navaja BBC.

Strelski obračun med napadalci in policijo

"Štirje plačanci so bili ubiti, dva sta pod našim nadzorom," je v izjavi za javnost sporočil načelnik policije Leon Charles. Med obračunom so napadalci tri policiste vzeli za talce, a so jih varnostne sile rešile. "Prestregli smo jih, ko so poskušali pobegniti s kraja. Od takrat poteka spopad z njimi," je dodal.