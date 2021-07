Na Haiti se je zastražena in v neprebojnem jopiču vrnila vdova predsednika

Vdova je bila ob povratku obdana z varnostnimi agenti, od napada sicer ni dala veliko izjav. Iz svoje bolnišnične postelje je posnela izjavo, v kateri je opisala trenutek napada, ko so atentatorji sredi noči vlomili v njun dom. Napad se je zgodil tako hitro, da njen mož ni imel časa izgovoriti niti ene besede, je povedala in napisala, da bolečina ne bo nikoli minila.

Martine Moise je ob vrnitvi domov na letališču nosila neprebojni jopič. Na njenega moža so 7. julija v njunem domu izvedli atentat. Tudi sama je bila v napadu ranjena, potem pa so jo na zdravljenje odpeljali v bolnišnico v Miami. Kot so sporočili predstavniki oblasti, se je v državo vrnila zaradi tega, da pripravi možev pogreb, ki bo naslednji teden.

Haitijska policija: Umor predsednika načrtovali v Dominikanski republiki

Umor haitijskega predsednika Jovenela Moiseja so načrtovali v sosednji Dominikanski republiki, je v četrtek sporočila policija. V okviru preiskave so na novo pridržali tudi vodilnega telesnega stražarja ubitega predsednika in tri člane varnostne ekipe. Da so plačanci 7. julija zlahka vstopili v rezidenco predsednika in ga ustrelili, ne da bi poškodovali telesne stražarje, je bilo sumljivo že od začetka.

Po spletu je sicer že prej zaokrožila fotografija, na kateri sta glavna osumljenca, ki sta se srečala z nekdanjim opozicijskim senatorjem Joelom Johnom Josephom, ki ga policija še išče. Glavni direktor policije Leon Charles je pojasnil, da so trojico fotografirali v dominikanski prestolnici Santo Domingo, ko so načrtovali umor Moiseja. Na fotografiji so tudi druge osebe, ki so vpletene v umor. Nekatere so že aretirali, je pojasnil Charles.

Pri umoru je domnevno sodelovalo 23 Kolumbijcev in dva Američana haitijskega porekla. Tri kolumbijske plačance so ubili, 18 pa jih je haitijska policija aretirala. Priprti vztrajajo pri tem, da so jih najeli, da bi ujeli Moiseja in ga predali ameriški agenciji za boj proti drogam (DEA). Štirje plačanci so bili že v državi, ostali pa so v državo vstopili 6. junija. Na Haiti so prišli iz Dominikanske republike.

Eden od glavnih osumljenih James Solages naj bi sicer v sodelovanju z venezuelskim podjetjem CTU sodeloval pri načrtovanju umora. Na fotografijah je namreč tudi vodja podjetja Antonio Emmanuel Intriago Valera, ki je bil pred umorom večkrat na Haitiju. Haiti je za pomoč pri preiskavi prosil tudi ZDA, ki so med drugim poslale predstavnike zvezne policije FBI, zunanjega ministrstva in pravosodnega ministrstva.

Pentagon je sicer priznal, da so se nekateri plačanci v preteklosti urili v ZDA. Okoliščine umora še niso jasne, vendar naj bi bil vanj vpleten tudi Američan haitijskega rodu Christian Emmanuel Sanon, ki je zbiral denar za operacijo. Sanona, ki je po poročanju Washington Posta somišljenikom 12. maja na sestanku v Fort Lauderdalu dejal, da želi spremeniti Haiti v odprto in svobodno družbo, so nedavno aretirali na Haitiju.

Ameriški predsednik Joe Biden je na četrtkovi novinarski konferenci z nemško kanclerko Angelo Merkel v Washingtonu dejal, da nima v načrtu napotitve ameriških vojakov na Haiti za stabilizacijo države po umoru tamkajšnjega predsednika Jovenela Moiseja. Napovedal je, da bo na Haiti poslal okrepitve za zavarovanje ameriškega veleposlaništva, je poročala STA.