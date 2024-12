V prepričanju, da je sin umrl zaradi vudu uroka, naročil množični poboj

O masakru v revni četrti Cite Soleil je poročala tudi haitijska organizacija za človekove pravice, ki trdi, da so bile žrtve večinoma starejše od 60 let. Množičen poboj naj bi naročil vodja ene od vplivnih tolp Monel "Mikano" Felix , ki je prepričan, da je njegov sin umrl zaradi vudu uroka. Po sinovi nenadni smrti se je namreč posvetoval z vudu duhovnikom, ta pa je za smrt dečka okrivil prebivalce Cite Soleil, ki naj bi se ukvarjali s čarovništvom in otroku povzročili bolezen.

Po poročanju aktivistov so člani tolpe konec tedna prišli v barakarsko naselje, poiskali starejše prebivalce, nato pa jih ustrelili ali pa do smrti zabodli z nožem. Njihova trupla naj bi nato zažgali na ulici, poroča BBC.

Tolpe obvladujejo približno 85 odstotkov prestolnice Port-au-Prince, nasilje pa je v beg pognalo več sto tisoč Haitijcev, ki so bili prisiljeni zapustiti mesto. Po nekaterih podatkih naj bi brez doma ostalo več kot 700.000 ljudi. Člani tolpe v boju za oblast napadajo tudi civiliste, jih ustrahujejo in spolno zlorabljajo.

Mednarodna skupnost je v državo napotila tuje vojake pod vodstvom Kenije, da bi zadušila nasilje, a so bili vsi poskusi do zdaj neuspešni. Mednarodne policijske sile so junija prispele na Haiti, da bi okrepile haitijsko nacionalno policijo, a nimajo dovolj sredstev in potrebne opreme za boj proti do zob oboroženim tolpam.