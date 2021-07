Haitijska policija: Umor predsednika načrtovali v Dominikanski republiki

Umor haitijskega predsednika Jovenela Moiseja so načrtovali v sosednji Dominikanski republiki, je sporočila haitijska policija. V okviru preiskave so na novo pridržali tudi vodilnega telesnega stražarja ubitega predsednika in tri člane varnostne ekipe.

Da so plačanci 7. julija zlahka vstopili v rezidenco predsednika in ga ustrelili, ne da bi poškodovali telesne stražarje, je bilo sumljivo že od začetka.

icon-expand Leon Charles, glavni direktor haitijske policije, je včeraj na novinarski koferenci zatrdil, da so umor predsednika načrtovali v Dominikanski republiki. FOTO: AP

Po spletu je sicer že prej zaokrožila fotografija, na kateri sta glavna osumljenca, ki sta se srečala z nekdanjim opozicijskim senatorjem Joelom Johnom Josephom, ki ga policija še išče. Glavni direktor policije Leon Charles je pojasnil, da so trojico fotografirali v dominikanski prestolnici Santo Domingo, ko so načrtovali umor Moiseja. Na fotografiji so tudi druge osebe, ki so vpletene v umor. Nekatere so že aretirali, je zatrdil Charles.

icon-expand Haitijska policija miri državljane, ki želijo, da jim med drugim preda aretirana osumljenca umora predsednika in trupli dveh oseb, ki so ju ubili policisti, da bi ju zažgali v povračilo za atentat na njihovega predsednika. FOTO: AP

V umoru je domnevno sodelovalo 23 Kolumbijcev in dva Američana haitijskega porekla. Tri kolumbijske plačance so ubili, 18 pa jih je haitijska policija aretirala. Priprti vztrajajo pri tem, da so jih najeli, da bi ujeli Moiseja in ga predali ameriški agenciji za boj proti drogam (DEA). Štirje plačanci so bili že v državi, ostali pa so v državo vstopili 6. junija. Na Haiti so prišli iz Dominikanske republike.

Eden od glavnih osumljenih James Solages naj bi sicer v sodelovanju z venezuelskim podjetjem CTU sodeloval pri načrtovanju umora. Na fotografijah je namreč tudi vodja podjetja Antonio Emmanuel Intriago Valera, ki je bil pred umorom večkrat na Haitiju.

icon-expand Jovenel Moise FOTO: AP