Hajdinjak po kritikah Rutteja: Dva odstotka za obrambo že do konca leta

"Zaveznikom želim sporočiti, da Slovenija svoje obveznosti jemlje resno in da je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti pri zagotavljanju skupne obrambe," je Hajdinjak povedal ob prihodu na zadnje ministrsko zasedanje pred vrhom v Turčiji, ki bo čez manj kot tri tedne.

Dodal je, da se kredibilnost zavezništva meri tudi v tem, koliko je kredibilna posamezna članica.

"Mi smo zato na nacionalni ravni že pripravili nek okvir za krepitev odpornosti, za krepitev vlaganj in krepitev zmogljivosti, da bomo do vrha Nata v Ankari pogledali, kako in na kakšen način bomo lahko izpolnili svoje zaveze, ki smo jih dali zavezništvu, ter hkrati postopno in uravnoteženo poviševali tudi obrambne izdatke v skladu z metodologijo Nata," je pojasnil.

Kot je povedal minister, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb.