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Hajdinjak po kritikah Rutteja: Dva odstotka za obrambo že do konca leta

Bruselj, 18. 06. 2026 08.57 pred 40 minutami 2 min branja 15

Avtor:
STA N.L.
Valentin Hajdinjak prevzema posle

Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi Nato, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju ministrskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha Nata v Ankari, je zagotovil.

"Zaveznikom želim sporočiti, da Slovenija svoje obveznosti jemlje resno in da je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti pri zagotavljanju skupne obrambe," je Hajdinjak povedal ob prihodu na zadnje ministrsko zasedanje pred vrhom v Turčiji, ki bo čez manj kot tri tedne.

Dodal je, da se kredibilnost zavezništva meri tudi v tem, koliko je kredibilna posamezna članica.

"Mi smo zato na nacionalni ravni že pripravili nek okvir za krepitev odpornosti, za krepitev vlaganj in krepitev zmogljivosti, da bomo do vrha Nata v Ankari pogledali, kako in na kakšen način bomo lahko izpolnili svoje zaveze, ki smo jih dali zavezništvu, ter hkrati postopno in uravnoteženo poviševali tudi obrambne izdatke v skladu z metodologijo Nata," je pojasnil.

Kot je povedal minister, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb.

Hajdinjak od generalštaba Slovenske vojske pričakuje, da sporoči, kaj konkretno potrebujejo.
Hajdinjak od generalštaba Slovenske vojske pričakuje, da sporoči, kaj konkretno potrebujejo.
FOTO: Bobo

Kako do dveh odstotkov?

Na vprašanje, kako nameravajo zapolniti to luknjo, je odgovoril, da so odprte "številne opcije", pri čemer pa tudi od generalštaba Slovenske vojske pričakuje, da sporoči, kaj konkretno potrebujejo. Slovenija bo poleg tega še naprej podpirala Ukrajino, je poudaril Hajdinjak ob prihodu na svoje prvo zasedanje obrambnih ministrov zavezništva.

Izpolnjevanje zavez glede izdatkov za obrambo je sicer ena osrednjih tem zasedanja. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je v sredo izrazil pričakovanje, da bodo ministri predstavili jasne, konkretne in kredibilne načrte, kako nameravajo doseči cilj zvišanja proračunskih izdatkov za varnost in obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035, kot so se dogovorile pred enim letom v Haagu.

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Številne ta cilj po njegovih besedah že zasledujejo, saj so evropske članice in Kanada lani za naložbe neposredno v obrambo porabile 90 milijard dolarjev več kot leta 2024. Velika večina je zanje tudi namenila dva odstotka BDP, kot so se dogovorile že pred leti. Niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija, je povedal Rutte.

Generalni sekretar je sicer Slovenijo na neizpolnjevanje tega cilja opozoril že v začetku maja v pismu tedanjemu premierju Robertu Golobu. Zapisal je, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od dveh odstotkov BDP, kot je navajala takratna vlada.

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Popoldne bo potekalo še srečanje skupine za podporo Ukrajini, ki se ga bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Damir Bukva Katyuša
18. 06. 2026 09.46
Puran !!
Odgovori
0 0
Vladimir.Krutov
18. 06. 2026 09.44
Vojska je drag šport...to
Odgovori
0 0
Vladimir.Krutov
18. 06. 2026 09.45
to je sam za velike države....
Odgovori
0 0
Slovener
18. 06. 2026 09.43
Kje ste pa sedaj Svobodnjaki, ko je potrebno pospravljat "sranje" za vami? Vsi glasni in pametni kot leta 1990, ko je pa potrebno nekaj narediti pa nikjer nikogar.
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+1
1 0
Vzorčen primer
18. 06. 2026 09.42
Boljše za vojsko kot pa metanje denarja na Metelkovo.
Odgovori
+3
3 0
ŠeVednoPlešem
18. 06. 2026 09.41
Zakaj ? Gremo ven iz zveze Nato. Kaj nam bodo neki dragi oborožitveni sistemi, ki jih ne moremo uporabljati… tudi Češka ne izpolnjuje zahtev , pa ?
Odgovori
+1
1 0
JanezOrban
18. 06. 2026 09.39
A ni lažnjivi Prodanović obljubljal izstop iz Nata?
Odgovori
+4
4 0
kakorkoliže
18. 06. 2026 09.38
Slovenija bo poleg tega še naprej neomajno plačevala za vojno v Ukrajini.
Odgovori
+1
2 1
kakorkoliže
18. 06. 2026 09.36
Nekdo, ki je haral na DARSu vam bo jemal, da bo za orožje dajal.
Odgovori
+3
5 2
Sandokkan
18. 06. 2026 09.35
Slovenija nima vojske. Nato je edina rešitev m
Odgovori
+2
3 1
kakorkoliže
18. 06. 2026 09.35
2% za orožje. In komu boste vzeli oziroma koliko nas boste še zapufali?
Odgovori
+7
7 0
wsharky
18. 06. 2026 09.32
ha ha ha seveda 2%, si z arestantom že mažeta roke, koliko bosta v žep spravila, hitro z izraelci sklenit posel
Odgovori
+5
6 1
mario7
18. 06. 2026 09.30
Ravbal je darsu, sedaj bo n MO.
Odgovori
+3
4 1
petb
18. 06. 2026 09.28
Ob vsem tem bluzenju o zahtevanih odstotkih BDP za vojsko, pa še nihče ni razložil, kdo je vse to izračunal. Ker kolikor vem, nam samo napišejo zahteve in mi se uklonimo.
Odgovori
+5
6 1
August Landmesser
18. 06. 2026 09.26
bedaki desničarski...zlezite temu pokvarjenemu rutteju še globlje pod rep ...Za narod ni...za orozje in nato čez 1000 milijonov letno....banda
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+5
6 1
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