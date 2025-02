Zamaskirani in oboroženi borci ob štirih črnih krstah

Hamas je predal trupla štirih izraelskih talcev, med katerimi je tudi mati in njena dva majhna otroka, ki so jih zajeli na njihovem domu oktobra 2023. Četrto truplo pripada 83-letnemu novinarju. Zamaskirani in oboroženi borci Hamasa so ob predaji trupel na oder prinesli štiri črne krste, ki jih je Rdeči križ nato predal izraelski vojski.

Trupla so predali na jugu Gaze, kjer se je zbralo več tisoč ljudi, med njimi tudi zamaskirani in oboroženi borci Hamasa in drugih frakcij. Na kraj predaje so z vozili prišli tudi pripadniki Rdečega križa z vozili. Oder je najprej zakrivalo črno pregrinjalo, za njim pa so bile štiri črne krste s fotografijami pokojnih. Razprl se je transparent z napisom: "Vojni zločinec Netanjahu in njegova nacistična vojska sta jih ubila z izstrelki iz judovskih bojnih letal."

Pripadniki Hamasa so predali posmrtne ostanke Širi Bibas in njenih dveh otrok, štiriletnega Ariela in devetmesečnega Kfirja, ki so jih 7. oktobra 2023 zajeli na njihovem domu, ravno v času, ko je Širi previjala dečka. Hamas trdi, da so bili vsi trije ubiti v izraelskem zračnem napadu na začetku vojne. Njihovi svojci so sporočili, da bodo počakali na zaključene identifikacijske postopke, preden bodo priznali svoje bližnje kot mrtve. Širinega moža Yardena Bibasa, so zajeli ločeno in ga ta mesec po 16 mesecih ujetništva izpustili.

