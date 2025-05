Hamas bo izpustil zadnjega živega ameriškega talca v Gazi

Palestinsko gibanje Hamas je včeraj sporočilo, da bo izpustilo Edana Alexandra, izraelsko-ameriškega vojaka in zadnjega živega ameriškega talca v Gazi.

Ameriški predsednik Donald Trump je novico potrdil v objavi na omrežju Truth Social, kjer je zapisal, da se 21-letni Edan Alexander vrača domov: "To je bil korak, storjen v dobri veri do Združenih držav in prizadevanj mediatorjev – Katarja in Egipta –, da bi končali to zelo brutalno vojno in vrnili vse žive talce in posmrtne ostanke njihovim najdražjim," je zapisal.