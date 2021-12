Hamas bojkotiral palestinske lokalne volitve na Zahodnem bregu

Lokalne volitve potekajo v dveh delih, saj bodo večji kraji in mesta glasovanje izvedli marca prihodnje leto. Na splošno veljajo za manj pomembne, ker potekajo brez Hamasa in ker kandidati večinoma nastopajo kot neodvisni.

Od 376 vasi na Zahodnem bregu jih 60 ni imelo kandidatov za izvolitev, v 162 pa je bila na voljo le ena lista kandidatov, zato so volitve v soboto v resnici potekale le v 154 vaseh. Volišča so se zaprla ob 19. uri po lokalnem času (ob 18. uri po srednjeevropskem), glasove pa je po navedbah volilne komisije oddalo skoraj 65 odstotkov od skupno 405.000 volilnih upravičencev.

Na palestinskih ozemljih že 15 let ni bilo niti parlamentarnih niti predsedniških volitev. Zadnje lokalne volitve, ki jih je Hamas prav tako bojkotiral, pa so bile leta 2017.

Islamistična skupina Hamas od leta 2007 nadzira območje Gaze, ki skupaj z Zahodnim bregom tvori palestinska ozemlja, a je vmes izraelsko ozemlje.

Hamas bojkotira lokalne volitve v znak protesta, ker je palestinski predsednik Mahmud Abas, ki sicer prihaja iz vrst stranke Fatah, za nedoločen čas preložil parlamentarne in predsedniške volitve, ki so bile načrtovane za letos.

Aprila je Abas sporočil, da teh volitev na palestinskih območjih ne bodo izvedli, dokler ne bo glasovanje možno tudi v Vzhodnem Jeruzalemu, ki je pod nadzorom Izraela. V gibanju Hamas, ki bi na parlamentarnih volitvah verjetno zmagalo, so predsednika obtožili državnega udara.

Parlamentarne volitve so bile predvidene za 22. maj, predsedniške pa za 31. julij. Abasov predsedniški mandat bi se sicer iztekel leta 2009. Hamas in sekularni Fatah, ki ga vodi 86-letni Abas, sta sprta od leta 2007, ko so islamisti po spopadih prevzeli nadzor nad območjem Gaze.