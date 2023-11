Premirje v Gazi se izteka, Izrael in Hamas pripravljena na podaljšanje

Hamas je v nedeljo v okviru sporazuma o štiridnevni prekinitvi ognja izpustil tretjo skupino talcev, ki so jih njegovi borci zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra. V njej je bilo 14 Izraelcev in trije tajski državljani. Med njimi je 84-letna Izraelka, ki so jo po navedbah izraelske strani prepeljali v bolnišnico, kjer se bori za življenje. Med izpuščenimi talci je tudi štiriletna deklica z ameriškim državljanstvom, ki je v napadu Hamasa izgubila oba starša.

Od petka, ko je začelo veljati premirje, je islamistično gibanje izpustilo skupno 58 talcev. Izraelski uradniki menijo, da je v rokah skrajnežev v Gazi še vedno skoraj 180 ljudi. Izrael je v nedeljo v zameno za talce izpustil še 39 palestinskih zapornikov, tako kot dan prej. Skupaj je Izrael iz svojih zaporov od petka izpustil 177 ljudi, večinoma žensk in najstnikov.