Hamas izpustil še tri Izraelce, vrnilo se bo 369 Palestincev

V šesti izmenjavi talcev in zapornikov od prekinitve ognja so bili izpuščeni Sagui Dekel-Čen, Saša Trupanov in Jair Horn. Vsi trije so živeli v kibucu Nir Oz in so jih borci Hamasa zajeli v napadu 7. oktobra 2023. Talce so danes v mestu Han Junis na jugu Gaze predali Rdečemu križu, ki jih je naprej predal izraelski vojski. Talce so že odpeljali v Izrael, najprej na zdravniške preglede, nato pa v bolnišnico, so povedali predstavniki izraelske vojske.

Predaja se je zgodila, po tem ko je Hamas v začetku tedna sporočil, da zaradi izraelskih kršitev sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi predajo talcev za nedoločen čas odlaga.

Izrael se je na to odzval z grožnjami, da bo nadaljeval vojno v Gazi, če Hamas talcev ne izpusti. Hamas je v četrtek nato potrdil, da bodo v soboto predali tri talce.

Po napovedih naj bi Izrael v zameno za talce izpustil 369 palestinskih zapornikov. Večino oziroma 333 so jih aretirali po Hamasovem napadu 7. oktobra 2023, je sporočila palestinska nevladna organizacija.

V preteklih tednih sta strani izvedli pet izmenjav talcev za Palestince, zaprte v izraelskih zaporih. V prejšnji, peti izmenjavi je Hamas pred enim tednom izpustil tri talce, Izrael pa 183 palestinskih zapornikov. Po izmenjavi je gibanje Izrael obtožilo, da zaprte Palestince počasi ubija, saj so morali sedmerico po izpustitvi nemudoma prepeljati v bolnišnico.