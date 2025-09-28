Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Hamas Izraelu: Nujno ustavite napade, z dvema talcema smo izgubili stik

Gaza, 28. 09. 2025 16.50 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
0

Na območju Gaze je bilo od začetka izraelske ofenzive oktobra 2023 ubitih več kot 66.000 Palestincev, ranjenih pa več kot 168.000, kažejo danes objavljeni podatki ministrstva za zdravje palestinske enklave, poroča katarska televizija Al Jazeera. Samo danes je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 40 ljudi, v soboto pa 92.

Po poročanju Al Jazeere je izraelska ofenziva doslej zahtevala 66.005 palestinskih življenj.

Danes je bilo ubitih najmanj 40 Palestincev. Zdravstveni viri so poročali o najmanj 15 mrtvih v mestu Gaza in desetih v begunskem taborišču Nusejrat v osrednjem delu enklave.

Uničena Gaza
Uničena Gaza FOTO: Profimedia

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes izraelsko vojsko pozvalo, naj nujno za 24 ur ustavi napade na mesto Gaza, ker so izgubili stik z dvema izraelskima talcema in sta zato njuni življenji v nevarnosti. Brigade Ezedina al Kasama, vojaško krilo Hamasa, so pred tem sporočile, da so stik s talcema izgubili zaradi intenzivnih izraelskih napadov, poročajo tuje tiskovne agencije.

48 talcev, koliko jih je še živih?

Svojci 48 talcev, ki so od oktobra 2023 še vedno v rokah palestinskih skupin v Gazi, sicer nenehno opozarjajo na nevarnost, ki jo za talce predstavlja izraelska kopenska ofenziva. Od 48 talcev naj bi jih sicer bilo živih samo še 20.

S Sicilije je medtem v soboto proti Gazi odplula nova flotilja z mednarodno pomočjo, ki se želi pridružiti flotilji Sumud. Na njej naj bi bili po navedbah organizatorjev tudi uradniki iz devetih držav. Flotilja Sumud je danes znova krenila na pot proti enklavi in naj bi bila že v mednarodnih vodah jugovzhodno od Krete, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protestniki v Tel Avivu
Protestniki v Tel Avivu FOTO: AP

V Tel Avivu v Izraelu pa je v soboto na tisoče Izraelcev zahtevalo dogovor o koncu vojne v Gazi in vrnitev talcev, poroča francoska agencija AFP.

Hamas Izrael Gaza talci prekinitev ognja vojna v Gazi
Naslednji članek

Cirkuška akrobatka med predstavo padla s trapeza in umrla

SORODNI ČLANKI

Trump o končanju vojne v Gazi: 'Mislim, da imamo dogovor'

Poslanci podprli von der Leynovo: za pomoč Gazi in izpustitvi talcev

Katarski premier: To je bil 100-odstotno zahrbtni napad. Trump: Žal je bilo prepozno, da bi ga ustavili

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256