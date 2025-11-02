Hamas Izraelu vrnil še tri domnevna trupla talcev

Kot je sporočilo oboroženo krilo Hamasa, brigade Ezedin al Kasam, so trupla našli v enem od tunelov v južni Gazi.
Hamas Izraelu vrača trupla talcev v skladu z oktobrskim dogovorom o premirju. Vseh 20 še živih talcev je v zameno za več sto palestinskih zapornikov predal že sredi oktobra.
Od 28 ubitih talcev jih je gibanje doslej vrnilo 17. V petek je prek ICRC predalo še tri, za katera pa izraelska stran trdi, da ne pripadajo nobenemu od 11 talcev, katerih posmrtne ostanke še pogrešajo.
Izrael zagrozil Hezbolahu s krepitvijo napadov v Libanonu
Izrael je medtem zagrozil z okrepitvijo napadov na proiransko gibanje Hezbolah v Libanonu, ki ga je izraelski premier Benjamin Netanjahu danes obtožil, da se znova skuša oborožiti. Dejal je, da od libanonske vlade pričakujejo, da bo uresničila svojo zavezo iz dogovora o prekinitvi ognja in razorožila Hezbolah, da pa bo Izrael "seveda uresničeval svojo pravico do samoobrambe, kot je to določeno v dogovoru".
"Ne bomo dovolili, da bo Libanon postal nova fronta proti nam, in ukrepali bomo tako, kot bo potrebno," je dejal izraelski premier.
Pred tem je izraelska vojska sporočila, da so v napadu na jugu Libanona v soboto "eliminirali" štiri člane elitne enote Hezbolaha. Tarča naj bi bil častnik enote, vpleten v "prenos orožja in v prizadevanja za ponovno vzpostavitev teroristične infrastrukture Hezbolaha v južnem Libanonu", je sporočila in dodala, da je so ob njem ubili še tri druge člane enote.
Libanonski mediji so poročali, da je bil tarča napada z dronom avtomobil in da so bili v njem ubiti štirje ljudje, trije pa ranjeni.
Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem Hezbolah opozoril, da se igra z ognjem, predsednika Libanona pa obtožil, da zavlačuje pri uresničevanju zavez iz dogovora. "Libanonska vlada mora uresničiti zavezo o razorožitvi Hezbolaha in njegovem umiku z juga Libanona," je dejal in napovedal zaostritev napadov, saj da ne bodo dovolili groženj prebivalcem na severu Izraela.
Po začetku vojne v Gazi oktobra 2023 je Hezbolah začel raketno obstreljevanje Izraela, zaradi katerega se je bilo več tisoč Izraelcev prisiljeno odseliti z območja blizu severne meje z Libanonom. Incidenti so po letu dni prerasli v dvomesečno vojno, ki se je končala z omenjenim dogovorom o prekinitvi ognja.
Kljub prekinitvi ognja, ki velja od lanskega novembra, Izrael ohranja svoje enote na petih območjih na jugu Libanonu in redno izvaja napade na Hezbolah.