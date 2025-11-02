Hamas Izraelu vrnil še tri domnevna trupla talcev

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je Izraelu prek Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) vrnilo tri trupla, ki naj bi pripadala talcem, zajetim med napadom na 7. oktobra 2023. Izraelska stran je potrdila, da jih je prevzela, če gre res za trupla talcev, bo pokazala forenzična analiza.

Kot je sporočilo oboroženo krilo Hamasa, brigade Ezedin al Kasam, so trupla našli v enem od tunelov v južni Gazi. Hamas Izraelu vrača trupla talcev v skladu z oktobrskim dogovorom o premirju. Vseh 20 še živih talcev je v zameno za več sto palestinskih zapornikov predal že sredi oktobra.

Uničenje v Gazi FOTO: AP

Od 28 ubitih talcev jih je gibanje doslej vrnilo 17. V petek je prek ICRC predalo še tri, za katera pa izraelska stran trdi, da ne pripadajo nobenemu od 11 talcev, katerih posmrtne ostanke še pogrešajo.

Izrael zagrozil Hezbolahu s krepitvijo napadov v Libanonu

Izrael je medtem zagrozil z okrepitvijo napadov na proiransko gibanje Hezbolah v Libanonu, ki ga je izraelski premier Benjamin Netanjahu danes obtožil, da se znova skuša oborožiti. Dejal je, da od libanonske vlade pričakujejo, da bo uresničila svojo zavezo iz dogovora o prekinitvi ognja in razorožila Hezbolah, da pa bo Izrael "seveda uresničeval svojo pravico do samoobrambe, kot je to določeno v dogovoru". "Ne bomo dovolili, da bo Libanon postal nova fronta proti nam, in ukrepali bomo tako, kot bo potrebno," je dejal izraelski premier.