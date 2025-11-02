Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Hamas Izraelu vrnil še tri domnevna trupla talcev

Gaza, 02. 11. 2025 20.55 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je Izraelu prek Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) vrnilo tri trupla, ki naj bi pripadala talcem, zajetim med napadom na 7. oktobra 2023. Izraelska stran je potrdila, da jih je prevzela, če gre res za trupla talcev, bo pokazala forenzična analiza.

Kot je sporočilo oboroženo krilo Hamasa, brigade Ezedin al Kasam, so trupla našli v enem od tunelov v južni Gazi.

Hamas Izraelu vrača trupla talcev v skladu z oktobrskim dogovorom o premirju. Vseh 20 še živih talcev je v zameno za več sto palestinskih zapornikov predal že sredi oktobra.

Uničenje v Gazi
Uničenje v Gazi FOTO: AP

Od 28 ubitih talcev jih je gibanje doslej vrnilo 17. V petek je prek ICRC predalo še tri, za katera pa izraelska stran trdi, da ne pripadajo nobenemu od 11 talcev, katerih posmrtne ostanke še pogrešajo.

Izrael zagrozil Hezbolahu s krepitvijo napadov v Libanonu

Izrael je medtem zagrozil z okrepitvijo napadov na proiransko gibanje Hezbolah v Libanonu, ki ga je izraelski premier Benjamin Netanjahu danes obtožil, da se znova skuša oborožiti. Dejal je, da od libanonske vlade pričakujejo, da bo uresničila svojo zavezo iz dogovora o prekinitvi ognja in razorožila Hezbolah, da pa bo Izrael "seveda uresničeval svojo pravico do samoobrambe, kot je to določeno v dogovoru".

"Ne bomo dovolili, da bo Libanon postal nova fronta proti nam, in ukrepali bomo tako, kot bo potrebno," je dejal izraelski premier.

Preberi še ICC zavrnil pritožbo Izraela zoper naloga za aretacijo

Pred tem je izraelska vojska sporočila, da so v napadu na jugu Libanona v soboto "eliminirali" štiri člane elitne enote Hezbolaha. Tarča naj bi bil častnik enote, vpleten v "prenos orožja in v prizadevanja za ponovno vzpostavitev teroristične infrastrukture Hezbolaha v južnem Libanonu", je sporočila in dodala, da je so ob njem ubili še tri druge člane enote.

Libanonski mediji so poročali, da je bil tarča napada z dronom avtomobil in da so bili v njem ubiti štirje ljudje, trije pa ranjeni.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem Hezbolah opozoril, da se igra z ognjem, predsednika Libanona pa obtožil, da zavlačuje pri uresničevanju zavez iz dogovora. "Libanonska vlada mora uresničiti zavezo o razorožitvi Hezbolaha in njegovem umiku z juga Libanona," je dejal in napovedal zaostritev napadov, saj da ne bodo dovolili groženj prebivalcem na severu Izraela.

Po začetku vojne v Gazi oktobra 2023 je Hezbolah začel raketno obstreljevanje Izraela, zaradi katerega se je bilo več tisoč Izraelcev prisiljeno odseliti z območja blizu severne meje z Libanonom. Incidenti so po letu dni prerasli v dvomesečno vojno, ki se je končala z omenjenim dogovorom o prekinitvi ognja.

Kljub prekinitvi ognja, ki velja od lanskega novembra, Izrael ohranja svoje enote na petih območjih na jugu Libanonu in redno izvaja napade na Hezbolah.

hamas izrael trupla palestina vojna
Naslednji članek

Izjemno odkritje: Po 40 letih spet našli pogrešanega pajka

Naslednji članek

Milijonska donacija skrivnostnega ameriškega donatorja škotski železnici

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330