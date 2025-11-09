Izročili posmrtne ostanke vojaka, ki bil ubit pred 11 leti

Hamas je v Gazi uslužbencem Mednarodnega odbora Rdečega križa predal truplo, za katero trdi, da pripada izraelskemu častniku, ki je bil ubit v vojni v Gazi pred enajstimi leti, so sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.
Kasneje so izraelski forenziki potrdili, da gre za posmrtne vojake častnika, so sporočili iz Netanjahujevega urada. Ko je umrl, je bil star 23 let.
To je 24. talec, čigar posmrtne ostanke je Hamas vrnil od začetka prekinitve ognja 10. oktobra, ki je ustavila vojno v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Brigade Ezedin al Kasam, oboroženo krilo Hamasa, je pred tem sporočilo, da je dan prej našlo posmrtne ostanke častnika v predoru v Rafi. Hamas do zdaj nikoli ni priznal njegove smrti niti posedovanja njegovih posmrtnih ostankov.
Izraelski mediji so v soboto poročali, da je Izrael dovolil pripadnikom Hamasa in Rdečega križa, da so na območju pod izraelskim nadzorom v Rafi iskali njegove posmrtne ostanke.
Šestedenska vojna 2014
V šesttedenski vojni leta 2014 je bil ubit tudi drug izraelski vojak. Njegovo truplo so našli v začetku letošnjega leta med zadnjo vojno, ki je izbruhnila po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Prejšnja prizadevanja za vrnitev posmrtnih ostankov obeh vojakov z izmenjavo zapornikov so bila neuspešna.
