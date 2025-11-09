Izročili posmrtne ostanke vojaka, ki bil ubit pred 11 leti

Izrael je sporočil, da je prejel posmrtne ostanke še enega talca, za katerega palestinsko islamistično gibanje Hamas trdi, da pripadajo izraelskemu vojaku, ubitemu leta 2014 v Gazi. Izrael je kasneje potrdil, da gre za posmrtne ostanke tega moškega.

Hamas je v Gazi uslužbencem Mednarodnega odbora Rdečega križa predal truplo, za katero trdi, da pripada izraelskemu častniku, ki je bil ubit v vojni v Gazi pred enajstimi leti, so sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Kasneje so izraelski forenziki potrdili, da gre za posmrtne vojake častnika, so sporočili iz Netanjahujevega urada. Ko je umrl, je bil star 23 let.

Hamas je vrnil posmrtne ostanke Hadar Goldina FOTO: Profimedia icon-expand

To je 24. talec, čigar posmrtne ostanke je Hamas vrnil od začetka prekinitve ognja 10. oktobra, ki je ustavila vojno v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Brigade Ezedin al Kasam, oboroženo krilo Hamasa, je pred tem sporočilo, da je dan prej našlo posmrtne ostanke častnika v predoru v Rafi. Hamas do zdaj nikoli ni priznal njegove smrti niti posedovanja njegovih posmrtnih ostankov. Izraelski mediji so v soboto poročali, da je Izrael dovolil pripadnikom Hamasa in Rdečega križa, da so na območju pod izraelskim nadzorom v Rafi iskali njegove posmrtne ostanke.

Šestedenska vojna 2014