Hamas naj bi odgovoril na izraelski predlog za prekinitev ognja

Hamas je v soboto sporočil, da preučuje najnovejši predlog Izraela za prekinitev ognja, s katerim je Tel Aviv odgovoril na predlog, ki ga je Hamas 13. aprila predstavil egiptovskim in katarskim posrednikom. Objavil je tudi še en posnetek zajetih talcev, ki pozivata k sklenitvi dogovora.

Pogajanja, katerih cilj je izpustitev talcev, ki jih od vdora na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani zadržuje Hamas, in zagotovitev prekinitve ognja v opustošeni palestinski enklavi, so bila sicer dlje časa na mrtvi točki.

Hamas vztraja pri trajni prekinitvi ognja in umiku izraelskih sil z območja Gaze. Izrael pa je pripravljen samo na začasno prekinitev ognja, da bi dosegel osvoboditev približno 80 talcev, ki so še vedno v ujetništvu, in omogočil dostavo več humanitarne pomoči Gazi. Možnosti za končanje operacij medtem Izrael ne vidi, dokler ne bo dosegel cilja uničenja Hamasa. Je pa izraelski zunanji minister Izrael Kac v soboto omenil možnost preložitve načrtovane ofenzive na Rafo, če bodo dosegli dogovor o izpustitvi talcev.

Srečanje Svetovnega gospodarskega foruma

V Rijadu, kjer poteka srečanje Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), se bo medtem Blinken o razmerah pogovarjal s kolegi iz Jordanije, Združenih arabskih emiratov in Egipta, na pogovorih pa bodo sodelovali tudi vodje diplomacij Francije, Nemčije, Velike Britanije in Italije.

V Savdski Arabiji je tudi palestinski premier Mahmud Abas, ki je v nedeljo ZDA pozval, naj preprečijo izraelsko ofenzivo na Rafo.

Blinken bo v tem tednu znova obiskal tudi Izrael in Jordanijo, je v nedeljo sporočil State Department, ki pa podrobnega urnika ni objavil. Pot naj bi trajala do srede.

Pot v Jordanijo in Izrael je novinarjem potrdil neimenovani predstavnik State Departmenta med Blinknovo potjo proti Savdski Arabiji, kamor je prispel danes.

Potovanje je bilo napovedano po telefonskem pogovoru predsednika Joeja Bidena in izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja o potekajočih pogovorih o ustavitvi izraelske ofenzive na območju Gaze v zameno za izpustitev talcev.