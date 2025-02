Hamas naj bi z Izraelom sklenil dogovor o izpusti palestinskih zapornikov

Od 19. januarja, ko je začel veljati dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, je Hamas skupno izpustil 25 izraelskih talcev. Zamaskirani palestinski borci so ob tem z ujetniki večkrat paradirali pred zbrano množico prebivalcev Gaze. To pa je razburilo Izrael, ki se je ob vnovični izmenjavi odločil, da svojega dela dogovora ne bo izpolnil.

Hamas je nato v torek sporočil, da sta se z Izraelom dogovorila o izpustitvi okoli 600 zapornikov v zameno za trupla štirih izraelskih talcev. Gibanje pri tem ni navedlo, kdaj naj bi se izmenjava odvila. Izraelski mediji so poročali, da naj bi stekla še danes, a je Hamas nato sporočil, da se bo zgodila v četrtek. "Posredniki so Hamas obvestili, da bo do izmenjave prišlo v četrtek," je potrdil predstavnik gibanja.

Posebni odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff je medtem v torek povedal, da se izraelska delegacija odpravlja na pogovore o drugi fazi dogovora o prekinitvi ognja, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Dosegli smo velik napredek. Izrael prav zdaj, ko govorimo, pošilja ekipo. Ta bo bodisi v Dohi bodisi v Kairu, kjer se bodo znova začela pogajanja z Egipčani in Katarci," je dodal.