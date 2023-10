Nad Izrael naj bi iz Gaze poletelo že več kot 7000 raket, več ranjenih

Nenadna raketni napad je danes zgodaj zjutraj zbudil Izraelce. Rakete iz Gaze so nad državo začele leteti okoli 6.30 ure, so sporočile izraelske obrambne sile (IDF). Ob tem so sprožile sirene, ki so odmevale vse do severa in Tel Aviva ter Beer Sheve na vzhodu. Zdele so več mest, v nekaj urah naj bi skupaj iz Gaze poletelo okoli 7000 raket, izraelske medije povzema BBC.