Hamas pozitivno ocenjuje nov načrt za prekinitev ognja v Gazi

Joe Biden je v petek predstavil predlog za prekinitev ognja v Gazi, na katerega naj bi Izrael pristal ob posredovanju ZDA, Katarja in Egipta. Načrt v treh fazah predvideva trajno prekinitev ognja.

Prva faza predvideva prekinitev ognja za šest tednov, umik izraelske vojske iz Gaze in izpustitev talcev ter tudi nekaj sto palestinskih zapornikov, ki so zaprti v Izraelu. Naslednji dve fazi pa predvidevata trajen konec spopadov in obnovo Gaze.

Hamas je sporočil, da na predlog gleda pozitivno, saj poziva k trajni prekinitvi ognja, umiku izraelskih sil iz Gaze, obnovi in izmenjavi zapornikov. Kot je sporočil, je pripravljen pozitivno in konstruktivno obravnavati vsak predlog, ki temelji na trajni prekinitvi ognja, pod pogojem, da Izrael izrecno izrazi svojo zavezanost temu, na spletni strani poroča britanski BBC.