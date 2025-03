Hamas ob bajramu za prekinitev ognja, Izrael hoče več

"Prejeli smo predlog naših bratov, posrednikov iz Egipta in Katarja. Obravnavali smo ga pozitivno in ga tudi odobrili. Upamo, da ga izraelska okupacija ne bo ovirala. Orožja ne bomo predali, to je naša rdeča črta," je v televizijskem nagovoru v soboto zvečer dejal predstavnik Hamasa Halil al Haja.

Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je v soboto prav tako potrdil, da so prejeli predlog. "Pred nekaj urami je Izrael posrednikom posredoval lasten predlog, ki je bil v celoti usklajen z ZDA," so še sporočili, več podrobnosti pa niso navedli.

Visoki predstavnik Hamasa Basem Naim je pred tem v petek dejal, da pogovori med palestinskim islamističnim gibanjem in posredniki o sporazumu o vnovični prekinitvi ognja dobivajo zagon, medtem ko Izrael nadaljuje intenzivne vojaške operacije v Gazi.