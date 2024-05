Hamas objavil video posnetek izraelskega talca: 'Čas se izteka'

"Čas se izteka. Vaša vlada laže," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vsebina podnapisov na posnetku, ki ga je Hamas objavil na omrežju Telegram. S posnetka je razvidno, da moški govori pod prisilo, prav tako ima na očesu veliko modrico. To je tretji posnetek izraelskih talcev, ki so ga pripadniki gibanja objavili v manj kot mesecu dni.

Hamas je 27. aprila objavil videoposnetek, na katerem sta dva talca: Keith Siegel in Omri Miran. Tri dni pred tem pa so predvajali videoposnetek, na katerem se je talec predstavil kot Američan izraelskega rodu Hersh Goldberg-Polin, ki so ugrabili na glasbenem festivalu Nova na jugu Izraela med oktobrskim napadom Hamasa in huje ranili.