Hamas objavil video talke, zahteva izpustitev 6000 zapornikov

Na enominutnem videoposnetku, ki naj bi ga gibanje v ponedeljek objavilo na Telegramu, je videti mlado žensko s povito roko. V kamero v hebrejščini pove, da je stara 21 let in da prihaja iz Šohama, trenutno pa naj bi bila v bolnišnici v Gazi. "Prosim, da me čim prej odpeljete od tu," še doda.

Izraelsko obstreljevanje območja Gaze se medtem nadaljuje, pred mejnim prehodom Rafa med Egiptom in Gazo številni Palestinci in tujci še vedno čakajo na odprtje meje. Izraelski napadi so sicer opustošili enklavo. Število mrtvih med Palestinci po zadnjih podatkih znaša najmanj 2750, na izraelski strani pa najmanj 1400. Skupno je ranjenih okoli 9700 ljudi.

Ni jasno, kje, kdaj in v kakšnih okoliščinah je posnetek nastal. Po poročanju medijev gre za Izraelko, ki ima tudi francosko državljanstvo in ki so jo po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra razglasili za pogrešano. Tiskovni predstavnik Hamasa je pred tem sporočil, da so pripadniki gibanja v Gazo odpeljali od 200 do 250 talcev. Izraelska vojska je pred tem v ponedeljek sporočila, da je zajetih talcev 199.

Varnostni svet ZN je v ponedeljek zavrnil ruski predlog resolucije o koncu vojne med Izraelom in Hamasom, ker ni vseboval jasne obsodbe terorističnih napadov Hamasa na Izrael. Za predlog je glasovalo pet držav, štiri so bile proti, šest se jih je vzdržalo. Za potrditev je potrebnih najmanj devet glasov.

Za predlog resolucije, ki jo je prej podprlo skupaj 25 članic Generalne skupščine ZN, so v Varnostnem svetu poleg Rusije glasovali še Kitajska, Mozambik, Gabon in Združeni arabski emirati. Med drugim so proti glasovale tri države s pravico do veta – ZDA, Velika Britanija in Francija. Vzdržale so se Albanija, Malta, Švica, Brazilija, Ekvador in Gana.

Varnostni svet ZN bo imel nocoj še eno priložnost za ukrep, saj je Brazilija, ki mu predseduje v oktobru, prav tako predlagala svojo resolucijo. Ta za razliko od ruskega predloga napade Hamasa na Izrael obsoja in ima po diplomatskih virih več možnosti za uspeh.

Na zasedanju Varnostnega sveta sta sodelovala tudi veleposlanika Izraela in Palestincev. Izraelski veleposlanik Gilad Erdan je dejal, da je Varnostni svet ZN na enem od najpomembnejših razpotij od ustanovitve ZN. Bil naj bi pred izbiro, ali bo podprl boj za civilizacijo ali pa bo spodbudil genocid teroristov. "To sploh ne bi smelo biti vprašanje. Pred pozivi za pomoč ali zadržanost mora Varnostni svet Hamas opredeliti kot morilsko teroristično organizacijo," je dejal Izraelec.

"Varnostni svet ima moralno dolžnost, da zadrži izraelski napad na Gazo, kjer vsako uro umre 12 Palestincev. Ne drznite si povedati, da Izrael ni odgovoren za bombe. Ne pošljite sporočila, da palestinska življenja ne štejejo," pa je povedal palestinski veleposlanik Rijad Mansur.

Voditelji EU na izrednem zasedanju o Bližnjem vzhodu

Voditelji držav članic EU bodo danes na izrednem zasedanju, ki bo potekalo prek videokonference, razpravljali o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Že v nedeljo so sprejeli skupno izjavo, v kateri so obsodili Hamasov napad na Izrael, slednjega pa pozvali k spoštovanju mednarodnega prava pri odzivu. Danes se bodo osredotočili na strateška vprašanja.

Voditelji članic Unije so v nedeljo v skupni izjavi ostro obsodili napad skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael. Poudarili so, da ima Izrael pravico do obrambe, vendar pa naj pri tem upošteva humanitarno in mednarodno pravo.

Ob tem so znova poudarili pomen zaščite vseh civilistov, Hamas pa pozvali k takojšnji izpustitvi vseh talcev. Dodali so, da je treba preprečiti zaostritev napetosti v regiji. Poudarili so še, da so zavezani trajnemu miru na Bližnjem vzhodu, ki bi temeljil na rešitvi dveh držav.

Po sprejetju skupne izjave se bodo lahko voditelji, med njimi slovenski premier Robert Golob, na današnjem virtualnem vrhu posvetili predvsem strateški razpravi o naslednjih korakih in izzivih, povezanih z zaostritvijo napetosti na Bližnjem vzhodu. Med temi je predsednik Evropskega sveta Charles Michel v vabilu voditeljem izpostavil migracije, pa tudi notranjo varnost v državah članicah ob protestih, povezanih s spopadi med Izraelom in Hamasom. Govorili bodo še o sodelovanju z akterji v regiji, da bi preprečili širjenje konflikta.

Kot je v ponedeljek povedal visoki uradnik Unije, so se za sklic zasedanja odločili, ker pretekli teden podana sporočila Evropske komisije niso bila v skladu s stališči držav članic, v pristojnosti katerih je zunanja politika.

Tarča kritik je bila ob svojem obisku v Izraelu tudi predsednica komisije Ursula von der Leyen. V Izraelu se bo danes mudil tudi nemški kancler Olaf Scholz.