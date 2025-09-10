Hamas potrdil šest žrtev, a trdi, da je poskus atentata na pogajalce propadel

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je bil napad "popolnoma upravičen", ker je bil usmerjen proti visokim voditeljem Hamasa, ki so organizirali napad na Izrael 7. oktobra 2023. Katar je obsodil izraelski napad in ga označil za "strahopetnega" in "očitno kršitev mednarodnega prava".

Ministrstvo za notranje zadeve zalivske države je sporočilo, da je bil ubit en pripadnik njihovih sil za notranjo varnost, drugi pa so bili ranjeni, pri tem pa niso omenjali Hamasovih žrtev.

Bela hiša je sporočila, da ameriški predsednik Donald Trump meni, da gre za "nesrečen dogodek", vendar da je uničenje Hamasa "vreden cilj". Katar je ključni zaveznik ZDA v regiji, tam se nahaja tudi večja ameriška letalska baza. Katar od leta 2012 gosti politični urad Hamasa in skupaj z ZDA in Egiptom deluje kot posrednik v pogajanjih med skupino in Izraelom.

V torek je v Katarju odjeknilo osem močnih eksplozij, za katere je odgovornost takoj prevzela izraelska vojska. Sporočili so, da so izvedli "natančen napad, usmerjen proti višjemu vodstvu Hamasa." Netanjahu je dejal, da gre za neposredni odgovor na napada, ki sta se zgodila v Jeruzalemu in Gazi, v katerih je umrlo 10 Izraelcev, od tega štrije vojaki. V napadu na Doho je sodelovalo 15 izraelskih letal, ki so proti enemu cilju izstrelila 10 raket.