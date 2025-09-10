Hamas potrdil šest žrtev, a trdi, da je poskus atentata na pogajalce propadel

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je bil napad "popolnoma upravičen", ker je bil usmerjen proti visokim voditeljem Hamasa, ki so organizirali napad na Izrael 7. oktobra 2023. Katar je obsodil izraelski napad in ga označil za "strahopetnega" in "očitno kršitev mednarodnega prava".
Ministrstvo za notranje zadeve zalivske države je sporočilo, da je bil ubit en pripadnik njihovih sil za notranjo varnost, drugi pa so bili ranjeni, pri tem pa niso omenjali Hamasovih žrtev.
Bela hiša je sporočila, da ameriški predsednik Donald Trump meni, da gre za "nesrečen dogodek", vendar da je uničenje Hamasa "vreden cilj". Katar je ključni zaveznik ZDA v regiji, tam se nahaja tudi večja ameriška letalska baza. Katar od leta 2012 gosti politični urad Hamasa in skupaj z ZDA in Egiptom deluje kot posrednik v pogajanjih med skupino in Izraelom.
V torek je v Katarju odjeknilo osem močnih eksplozij, za katere je odgovornost takoj prevzela izraelska vojska. Sporočili so, da so izvedli "natančen napad, usmerjen proti višjemu vodstvu Hamasa." Netanjahu je dejal, da gre za neposredni odgovor na napada, ki sta se zgodila v Jeruzalemu in Gazi, v katerih je umrlo 10 Izraelcev, od tega štrije vojaki. V napadu na Doho je sodelovalo 15 izraelskih letal, ki so proti enemu cilju izstrelila 10 raket.
Hamas je v izjavi obsodil izraelski napad kot "gnusen zločin, očitno agresijo in očitno kršitev vseh mednarodnih norm in zakonov". "Potrjujemo, da sovražnik ni ubil naših bratov v pogajalski delegaciji," so sporočili, a hkrati potrdili smrt petih članov gibanja.
"Napadi na pogajalsko delegacijo, ki je razpravljala o najnovejšem predlogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, nedvomno potrjujejo, da Netanjahu in njegova vlada ne želita doseči nobenega dogovora in namerno poskušata preprečiti vse priložnosti in preprečiti mednarodna prizadevanja." Ob tem so Trumpovo administracijo obtožili soodgovornosti. Bela hiša je sporočila, da jo je ameriška vojska obvestila, da bo Izrael izvršil napad na pogajalce Hamasa. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je dejala, da enostransko bombardiranje znotraj zavezniške države ne prispevak k uresničitvi izraelskih in ameriških ciljev. "Predsednik Trump je takoj naročil posebnemu odposlancu Stevu Witkoffu, naj Katarce obvesti o bližajočem se napadu, kar je tudi storil." Trump je Katarcem zagotovil, da se takšen napad ne bo več zgodil na njihovem ozemlju.
Odzivi ogorčenja iz arabskega sveta
Katarska vlada se je na izraelska dejanja zelo ostro odzvala: "Ta kriminalni napad predstavlja očitno kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm ter resno grožnjo varnosti Katarcev in prebivalcev Katarja." Podobne izjave ogorčenja so prišle iz vsega arabskega sveta, Savdska Arabija pa je obsodila "brutalno izraelsko agresijo".
Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je prav tako obsodil napad in dejal, da gre za "očitno kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Katarja". Dejal je, da je Katar "igral zelo pozitivno vlogo pri doseganju premirja in izpustitvi vseh talcev", ter dodal, da si morajo vse strani prizadevati za dosego premirja, ne pa ga spodkopavati.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je napad "nesprejemljiv ne glede na motiv", britanski premier Keir Starmer pa je opozoril na tveganje "nadaljnje eskalacije po vsej regiji" in pozval k prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev. Papež Leon XIV. je novinarjem povedal, da je "celotna situacija zelo resna".
