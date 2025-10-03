Hamas potrebuje več časa za preučevanje Trumpovega načrta

"Hamas še vedno nadaljuje posvetovanja glede Trumpovega načrta (...) in je posrednike obvestil, da posvetovanja potekajo in da potrebuje nekaj časa," je za AFP povedal uradnik palestinskega gibanja.

Vir blizu gibanja je za britanski The Guardian povedal, da je ena od spornih točk načrta zahteva, da se Hamas razoroži. Predajo vsega orožja bi Hamas zelo težko sprejel, zlasti brez kakršnega koli političnega procesa ali bistvenega napredka k rešitvi dveh držav, piše The Guardian. Vendar pa analitiki menijo, da bo Hamas načrt verjetno v prihodnjih dneh sprejel kot osnovo za obnovitev pogajanj.

Mirovna prizadevanja v Gazi so v ponedeljek dobila nov zagon, ko je ameriški predsednik Donald Trump predstavil nov načrt za končanje konflikta. Ta med drugim predvideva osvoboditev talcev, konec operacij izraelskih sil, njihov postopen umik in okrepljeno dostavo pomoči. Sledila bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.