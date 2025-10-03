Svetli način
Tujina

Hamas potrebuje več časa za preučevanje Trumpovega načrta

Gaza, 03. 10. 2025 09.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Hamas potrebuje več časa za preučitev mirovnega načrta za Gazo, ki ga je v ponedeljek predstavil ameriški predsednik Trump, so sporočili iz palestinskega gibanja. Viri blizu gibanju pa pravijo, da bo Hamas zahteval ključne spremembe Trumpovega predloga.

"Hamas še vedno nadaljuje posvetovanja glede Trumpovega načrta (...) in je posrednike obvestil, da posvetovanja potekajo in da potrebuje nekaj časa," je za AFP povedal uradnik palestinskega gibanja.

Vir blizu gibanja je za britanski The Guardian povedal, da je ena od spornih točk načrta zahteva, da se Hamas razoroži. Predajo vsega orožja bi Hamas zelo težko sprejel, zlasti brez kakršnega koli političnega procesa ali bistvenega napredka k rešitvi dveh držav, piše The Guardian. Vendar pa analitiki menijo, da bo Hamas načrt verjetno v prihodnjih dneh sprejel kot osnovo za obnovitev pogajanj. 

Mirovna prizadevanja v Gazi so v ponedeljek dobila nov zagon, ko je ameriški predsednik Donald Trump predstavil nov načrt za končanje konflikta. Ta med drugim predvideva osvoboditev talcev, konec operacij izraelskih sil, njihov postopen umik in okrepljeno dostavo pomoči. Sledila bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je načrt podprl, pozdravile pa so ga tudi številne evropske in arabske države. Trump je medtem v torek Hamasu postavil ultimat in dejal, da imajo tri ali štiri dni časa, da se odzovejo na njegov načrt. Ob tem je posvaril, da se bodo soočili s hudimi posledicami, če načrta ne bodo sprejeli.

Palestinska militantna skupina Islamski džihad, ki se v Gazi bori skupaj s Hamasom, je načrt sicer že označila za farso, ki ne bo končala vojne in agresije nad Palestinci.

hamas trumpov načrt gaza izrael
