Trump Izraelu: Hamas je pripravljen na mir, takoj nehajte obstreljevati Gazo

Washington/Gaza/Jeruzalem, 04. 10. 2025 08.40 | Posodobljeno pred 20 minutami

Predsednik ZDA Donald Trump je po petkovem zagotovilu Hamasa, da bo izpustil vse talce, Izrael pozval k takojšnji ustavitvi obstreljevanja Gaze, češ da je Hamas pripravljen na trajni mir. Iz sveta se medtem vrstijo pozdravi Hamasovemu odzivu na Trumpov načrt. Na njegovo uresničevanje se po zagotovilih premierja Benjamina Netanjahuja pripravlja tudi Izrael.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas se je v petek odzvalo na Trumpov nedavno predstavljen načrt za končanje vojne v Gazi, pri čemer je izrazilo pripravljenost na predajo upravljanja enklave palestinskemu tehnokratskemu telesu in izpustitev vseh talcev. Po drugi strani pa si želi nadaljnjih pogajanj glede nekaterih drugih točk načrta.

Donald Trump je v odzivu Hamasa prepoznal pripravljenost na trajen mir in je Izrael v petek v izjavi na družbenih omrežjih pozval, naj takoj ustavi obstreljevanje Gaze, da bi lahko uresničili izpustitev talcev.

Glede na ameriški načrt mora Hamas po javnem sprejetju dogovora v 72 urah vrniti vse talce.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes zgodaj zjutraj sporočil, da se bo Izrael pripravil na uresničitev prve faze Trumpovega načrta glede izpustitve talcev, in zagotovil polno sodelovanje z ameriškim predsednikom za končanje vojne.

Izjava sicer ne omenja Trumpove zahteve po končanju obstreljevanja, ki se je po poročanju tujih tiskovnih agencij ponoči nadaljevalo.

Iz sveta se medtem vrstijo pozdravi Hamasovemu odgovoru na ameriški načrt in izrazi upanja v končanje vojne. 

Ključna pogajalska posrednika Katar in Egipt sta pozdravila razvoj dogajanja in izrazila upanje, da bo vodil v končanje konflikta. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval vse strani, naj izkoristijo dano priložnost.

Tako francoski predsednik Emmanuel Macron kot nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer so odziv Hamasa pozdravili kot velik korak na poti k miru.

Turčija je menila, da Hamasov odgovor ponuja priložnost za takojšnjo uresničitev prekinitve ognja v Gazi.

hamas izrael mirovni dogovor gaza trump mir talci obstreljevanje
