Trump Izraelu: Hamas je pripravljen na mir, takoj nehajte obstreljevati Gazo

Palestinsko islamistično gibanje Hamas se je v petek odzvalo na Trumpov nedavno predstavljen načrt za končanje vojne v Gazi, pri čemer je izrazilo pripravljenost na predajo upravljanja enklave palestinskemu tehnokratskemu telesu in izpustitev vseh talcev. Po drugi strani pa si želi nadaljnjih pogajanj glede nekaterih drugih točk načrta.

Glede na ameriški načrt mora Hamas po javnem sprejetju dogovora v 72 urah vrniti vse talce.

Donald Trump je v odzivu Hamasa prepoznal pripravljenost na trajen mir in je Izrael v petek v izjavi na družbenih omrežjih pozval, naj takoj ustavi obstreljevanje Gaze, da bi lahko uresničili izpustitev talcev.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes zgodaj zjutraj sporočil, da se bo Izrael pripravil na uresničitev prve faze Trumpovega načrta glede izpustitve talcev, in zagotovil polno sodelovanje z ameriškim predsednikom za končanje vojne.

Izjava sicer ne omenja Trumpove zahteve po končanju obstreljevanja, ki se je po poročanju tujih tiskovnih agencij ponoči nadaljevalo.

Iz sveta se medtem vrstijo pozdravi Hamasovemu odgovoru na ameriški načrt in izrazi upanja v končanje vojne.

Ključna pogajalska posrednika Katar in Egipt sta pozdravila razvoj dogajanja in izrazila upanje, da bo vodil v končanje konflikta. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval vse strani, naj izkoristijo dano priložnost.

Tako francoski predsednik Emmanuel Macron kot nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer so odziv Hamasa pozdravili kot velik korak na poti k miru.

Turčija je menila, da Hamasov odgovor ponuja priložnost za takojšnjo uresničitev prekinitve ognja v Gazi.