Hamas pripravljen na neposredne pogovore z ZDA, a Trumpa obtožujejo dvojnih meril

Delegacija Hamasa je prispela v Kairo, kjer se bodo sestali z egiptovskimi uradniki na pogajanjih o podaljšanju prekinitve ognja v Gazi. Pripravljeni pa so se pogovarjati tudi z ZDA, čeprav Trumpa obtožujejo dvojnih standardov. Medtem Izrael še vedno blokira dostavo humanitarne pomoči v Gazo in izvaja posamezne napade v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer so izvedli številne racije v džamijah in v enem samem dnevu uničili najmanj 50 palestinskih domov. UNRWA zato opozarja, da izraelske operacije na Zahodnem bregu nakazujejo na aneksijo.